Из списка исключённых в число получателей: кого добавили к льготникам

01.09.2025 в 18:08

Дорога к знаниям без преград: в Новосибирской области преобразят школьные маршруты

В Новосибирской области реализуется масштабная программа по ремонту автомобильных дорог, используемых для перевозки школьников к образовательным учреждениям. До конца текущего года планируется привести в порядок почти 64 километра дорожного полотна регионального и межмуниципального значения.

Читать полностью »

31.08.2025 в 22:54

Сибирь в минусе: лишь три региона показали рост промышленности за 7 месяцев

По итогам первых семи месяцев 2025 года только три субъекта Сибирского федерального округа продемонстрировали положительную динамику промышленного производства. Согласно данным статистических ведомств, лидером по росту стала Республика Хакасия с показателем 104,3%, где основной вклад в увеличение объемов внесла добыча металлических руд и угля.

Читать полностью »

30.08.2025 в 23:10

От неинвазивного глюкометра до диагностики ГЭС: какие прорывные технологии показали вузы на Технопроме

На XII Международном форуме "Технопром-2025" в Новосибирске состоялась масштабная презентация проектов Платформы университетского технологического предпринимательства. Участники мероприятия продемонстрировали перспективные разработки, охватывающие различные отрасли — от медицины до энергетики.

Читать полностью »

30.08.2025 в 20:53

Родина, этим все сказано: как спикер парламента поздравил родной Искитимский район с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию Искитимского района. Для спикера регионального парламента, представляющего в заксобрании 13-й избирательный округ, этот праздник имел особое значение — именно здесь прошли его детство, юность и молодость.

Читать полностью »

30.08.2025 в 19:32

Трагедия на Малом Енисее: один спасся вплавь, трое пропали после крушения катера

В Республике Тыва произошло чрезвычайное происшествие на водном транспорте — в акватории реки Малый Енисей перевернулось скоростное судно с людьми на борту. Инцидент зарегистрирован днем в районе села Усть-Ужеп Каа-Хемского района. Согласно предварительной информации, на момент аварии на катере типа "Борус" находились четыре человека.

Читать полностью »

29.08.2025 в 23:13

Голландские хризантемы и китайские розы: цветочный бум перед 1 сентября

Сибирский федеральный округ демонстрирует значительный рост импорта цветочной продукции — с начала 2025 года в регион ввезено более 600 тонн цветов на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. По данным Сибирского таможенного управления, это на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Читать полностью »

28.08.2025 в 23:10

Рекордный бюджет и новые метро: как развивается Новосибирск

На встрече полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева были обсуждены ключевые аспекты развития города. В центре внимания оказались вопросы реализации национальных проектов, поддержки предпринимательства.

Читать полностью »

27.08.2025 в 23:32

Научный спецназ: как регионы будут превращать идеи в готовые продукты

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о запуске пилотных проектов по созданию в регионах системы преобразования научного потенциала в конкретные технологии и продукты. На совещании с руководителями субъектов РФ представлена новая модель развития науки, направленная на достижение технологического лидерства России.

Читать полностью »