Из списка исключённых в число получателей: кого добавили к льготникам
Правительство региона внесло изменения в постановление о выплатах инвалидам вследствие военной травмы. Теперь право на ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей получили и те, кто участвовал в защите границ России от вторжения и вооружённых провокаций.
Кого коснулись изменения
В документе уточняется:
"Включить в список получателей выплаты граждан, принимавших участие в выполнении задач по отражению вторжения и вооруженной провокации на границе РФ и территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО".
Таким образом, перечень льготников расширен за счет защитников рубежей страны.
Условия получения
-
Размер пособия — 5 000 рублей ежемесячно.
-
Выплата положена только тем гражданам, кто не получает две пенсии одновременно.
Итог
Новое решение властей расширяет меры поддержки для тех, кто пострадал при защите страны. Это шаг к дополнительной социальной защите ветеранов и инвалидов вследствие военной травмы.
