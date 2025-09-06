Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Из списка исключённых в число получателей: кого добавили к льготникам

Перечень получателей выплат инвалидам боевых действий расширен решением правительства региона

Правительство региона внесло изменения в постановление о выплатах инвалидам вследствие военной травмы. Теперь право на ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей получили и те, кто участвовал в защите границ России от вторжения и вооружённых провокаций.

Кого коснулись изменения

В документе уточняется:

"Включить в список получателей выплаты граждан, принимавших участие в выполнении задач по отражению вторжения и вооруженной провокации на границе РФ и территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО".

Таким образом, перечень льготников расширен за счет защитников рубежей страны.

Условия получения

  • Размер пособия — 5 000 рублей ежемесячно.

  • Выплата положена только тем гражданам, кто не получает две пенсии одновременно.

Итог

Новое решение властей расширяет меры поддержки для тех, кто пострадал при защите страны. Это шаг к дополнительной социальной защите ветеранов и инвалидов вследствие военной травмы.

