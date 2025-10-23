Форма — липовая, деньги — настоящие: как мошенники охотятся на будущих военных на Урале

В Тюменской области появились мошенники, которые обманывают граждан, желающих вступить на военную службу по контракту. Об этом сообщили в telegram-канале мэрии Тюмени, подчеркнув, что для заключения контракта не нужны посредники - никакие рекрутеры, агентства или волонтеры не имеют права предлагать подобные услуги.

Как действуют аферисты

"Аферисты обманывают бойцов, которые хотят подписать контракт! Для его заключения не нужны рекрутеры, кадровые агентства, волонтеры Минобороны и какие-либо частные лица. Они не могут обещать больших выплат — чаще всего это обман", — уточнили в мэрии.

Злоумышленники, как правило, предлагают помощь с "ускоренным оформлением контракта" или обещают дополнительные выплаты. На деле это оказывается финансовой ловушкой: после перевода денег мошенники исчезают, а жертвы остаются без средств и без контракта.

Только официальные каналы

Власти напоминают: заключить контракт можно только через официальные структуры Минобороны России.

Для консультации и подачи документов кандидаты должны обращаться в военкоматы или на официальные сайты Министерства обороны.

Щедрые выплаты — только по закону

В регионе действует самая крупная по стране единовременная выплата для контрактников — 3,4 миллиона рублей. Однако получить её можно исключительно через законные процедуры, после подписания контракта с Минобороны.

Жителей области призывают быть внимательными и не доверять предложениям от частных лиц, особенно если они обещают "ускорение" оформления или дополнительные бонусы.