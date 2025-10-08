В Югре начался осенний призыв: югорчане будут служить в частях по всей России

В Ханты-Мансийском автономном округе начался осенний призыв. Этой осенью в армию из Югры отправятся около 1,5 тысячи человек, сообщил военный комиссар региона Роман Вуколов на заседании правительства округа.

Где будут служить югорчане

"Югорчане — более 1500 человек — будут проходить службу в частях на территории России. В зону проведения специальной военной операции призывники не направляются", — подчеркнул Вуколов.

Призывники из округа пополнят сухопутные войска, воздушно-космические силы, флот и части специального назначения.

Всё готово к приёму новобранцев

По словам комиссара, сборный пункт полностью обеспечен всем необходимым - от продовольствия и формы до личных жетонов и электронных карт.

Кто может получить отсрочку

Вуколов также уточнил, что граждане, участвующие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку от службы. Кроме того, в ряде муниципалитетов округа созданы единые призывные комиссии, а решения о призыве теперь действуют в течение года, что упростит организацию кампании.