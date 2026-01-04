Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
вучич
вучич
© flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:54

Армия Сербии готовится к рывку: военные возможности планируют удвоить за полтора года

Сербия удваивает военные мощности за полтора года — президент Вучич

Сербия готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала, делая ставку на ускоренное перевооружение и рост численности армии. Власти республики заявляют о намерении в сжатые сроки существенно изменить баланс военных возможностей страны, опираясь как на внутренние ресурсы, так и на зарубежные закупки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Планы по резкому усилению армии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие полтора года страна практически удвоит свои военные мощности. Такое заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности, на котором обсуждались ключевые вопросы обороны и безопасности. По словам главы государства, речь идёт о системном и последовательном укреплении армии.

"В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших военных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности", — отметил президент Сербии Александар Вучич.

Он подчеркнул, что эти меры являются ответом на изменившуюся международную обстановку и внутренние потребности страны.

Вооружение, кадры и военная промышленность

На заседании Совета национальной безопасности особое внимание уделялось вопросам комплектования и оснащения армии. Вучич сообщил, что обсуждались дальнейшие шаги по развитию специальных подразделений, а также продолжение программ вооружения и модернизации техники. Существенную роль в этих планах отводят национальному оборонно-промышленному комплексу.

По словам президента, Сербия намерена увеличить инвестиции в собственную военную промышленность. Это позволит не только обеспечить армию необходимым вооружением и техникой, но и снизить зависимость от внешних поставок. При этом часть вооружений, как уточнил Вучич, всё же будет закупаться за рубежом.

Резервы и фактор сдерживания

Отдельным блоком стали решения о создании и пополнении стратегических запасов. Глава государства сообщил, что Сербия намерена значительно увеличить резервы не только продовольствия, но и боеприпасов. По его словам, уровень этих запасов должен быть существенно выше прежнего, чтобы страна могла чувствовать себя увереннее в кризисных ситуациях.

Вучич напомнил, что до 2015 года сербская армия была значительно слабее нынешней.

"Мы больше не являемся слабой и небольшой армией, какими были до 2015 года", — отметил он.

Президент добавил, что численность личного состава планируется увеличить на 30%, тогда как остальные компоненты военной мощи — на 100%, назвав такой подход единственным надёжным фактором сдерживания и защиты страны в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Захват Мадуро увеличивает неопределённость и риск насильственной конфронтации — Ван Цзинь сегодня в 13:18
Захват лидера и удары по Каракасу ставят США в ловушку: уходить нельзя, оставаться опасно

Захват Мадуро может запустить хаос в Венесуэле и создать проблемы самим США. Китайский эксперт объяснил, почему последствия выйдут далеко за пределы Каракаса.

Читать полностью » США провели кибератаку на энергосистему Каракаса — The New York Times сегодня в 13:18
Свет выключили раньше, чем загудели двигатели — кибератака на энергосистему могла открыть путь для ударов

NYT сообщает о кибератаке на энергосистему Каракаса: отключение света, по версии источника, стало прикрытием для масштабной операции США.

Читать полностью » В Берлине из-за пожара на кабельном мосте без света остались 50 тысяч домов вчера в 21:52
Кабели вспыхнули — город отключился: в Берлине ищут причину блэкаута

В Берлине около 50 тысяч домохозяйств остались без света после возгорания кабельного моста. Полиция не исключает поджог.

Читать полностью » Похищение лидеров государств разрушает систему правил — обозреватель FT Рахман вчера в 21:17
Похищение главы государства как норма: мир столкнулся с опасным прецедентом

Британский обозреватель усомнился в логике международного права после заявлений о захвате президента Венесуэлы и указал на двойные стандарты.

Читать полностью » Операцию США в Венесуэле назвали ударом по суверенной стране — Сергей Миронов вчера в 14:45
Вмешательство выглядит привычной схемой — но каждый раз ведёт к эскалации: в России осудили операцию США в Каракасе

Заявление Миронова о военной операции США в Венесуэле прозвучало жёстко: он призвал Трампа прекратить курс на новые войны.

Читать полностью » Трамп отказался раскрывать дальнейшие планы США по Венесуэле — The New York Times вчера в 14:45
Когда президент отвечает обещанием: Трамп свёл реакцию на Венесуэлу к фразе про пресс-конференцию

Трамп дал 50-секундное интервью после заявления о захвате Мадуро, но ушёл от ключевых вопросов и перенёс ответы на пресс-конференцию.

Читать полностью » Посольство США призвало американцев отказаться от поездок в Венесуэлу — ТАСС вчера в 11:28
Формулировки стали жёстче без пояснений: посольство США опубликовало прямой призыв не посещать Венесуэлу

Посольство США сделало жёсткое заявление по Венесуэле и призвало американцев отказаться от поездок. Что стоит за этой формулировкой?

Читать полностью » В Каракасе вновь прогремели взрывы в нескольких районах города — NBC News вчера в 11:28
Ночь в столице перестала быть обычной — взрывы в Каракасе продолжаются, в небе заметили девять вертолётов

После взрывов в Каракасе над городом заметили не менее девяти вертолетов, а в воздухе слышны самолеты — напряжение не спадает.

Читать полностью »

Новости
Мир
США допускают полномасштабную военную операцию в Венесуэле — министр Хегсет
Авто и мото
Маловязкое масло снижает потери при холодном запуске, но подходит не всем моторам — автоэксперты
Туризм
Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды
Экономика
Запасы газа во французских ПХГ снижаются до 59,1% — Gas Infrastructure Europe
Недвижимость
Рассрочка при покупке жилья не требует запрета — депутат Аксаков
Экономика
Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Красота и здоровье
Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet