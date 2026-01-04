Армия Сербии готовится к рывку: военные возможности планируют удвоить за полтора года

Сербия готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала, делая ставку на ускоренное перевооружение и рост численности армии. Власти республики заявляют о намерении в сжатые сроки существенно изменить баланс военных возможностей страны, опираясь как на внутренние ресурсы, так и на зарубежные закупки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Планы по резкому усилению армии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие полтора года страна практически удвоит свои военные мощности. Такое заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности, на котором обсуждались ключевые вопросы обороны и безопасности. По словам главы государства, речь идёт о системном и последовательном укреплении армии.

"В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших военных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности", — отметил президент Сербии Александар Вучич.

Он подчеркнул, что эти меры являются ответом на изменившуюся международную обстановку и внутренние потребности страны.

Вооружение, кадры и военная промышленность

На заседании Совета национальной безопасности особое внимание уделялось вопросам комплектования и оснащения армии. Вучич сообщил, что обсуждались дальнейшие шаги по развитию специальных подразделений, а также продолжение программ вооружения и модернизации техники. Существенную роль в этих планах отводят национальному оборонно-промышленному комплексу.

По словам президента, Сербия намерена увеличить инвестиции в собственную военную промышленность. Это позволит не только обеспечить армию необходимым вооружением и техникой, но и снизить зависимость от внешних поставок. При этом часть вооружений, как уточнил Вучич, всё же будет закупаться за рубежом.

Резервы и фактор сдерживания

Отдельным блоком стали решения о создании и пополнении стратегических запасов. Глава государства сообщил, что Сербия намерена значительно увеличить резервы не только продовольствия, но и боеприпасов. По его словам, уровень этих запасов должен быть существенно выше прежнего, чтобы страна могла чувствовать себя увереннее в кризисных ситуациях.

Вучич напомнил, что до 2015 года сербская армия была значительно слабее нынешней.

"Мы больше не являемся слабой и небольшой армией, какими были до 2015 года", — отметил он.

Президент добавил, что численность личного состава планируется увеличить на 30%, тогда как остальные компоненты военной мощи — на 100%, назвав такой подход единственным надёжным фактором сдерживания и защиты страны в будущем.