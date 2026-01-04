Армия Сербии готовится к рывку: военные возможности планируют удвоить за полтора года
Сербия готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала, делая ставку на ускоренное перевооружение и рост численности армии. Власти республики заявляют о намерении в сжатые сроки существенно изменить баланс военных возможностей страны, опираясь как на внутренние ресурсы, так и на зарубежные закупки. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Планы по резкому усилению армии
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие полтора года страна практически удвоит свои военные мощности. Такое заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности, на котором обсуждались ключевые вопросы обороны и безопасности. По словам главы государства, речь идёт о системном и последовательном укреплении армии.
"В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших военных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности", — отметил президент Сербии Александар Вучич.
Он подчеркнул, что эти меры являются ответом на изменившуюся международную обстановку и внутренние потребности страны.
Вооружение, кадры и военная промышленность
На заседании Совета национальной безопасности особое внимание уделялось вопросам комплектования и оснащения армии. Вучич сообщил, что обсуждались дальнейшие шаги по развитию специальных подразделений, а также продолжение программ вооружения и модернизации техники. Существенную роль в этих планах отводят национальному оборонно-промышленному комплексу.
По словам президента, Сербия намерена увеличить инвестиции в собственную военную промышленность. Это позволит не только обеспечить армию необходимым вооружением и техникой, но и снизить зависимость от внешних поставок. При этом часть вооружений, как уточнил Вучич, всё же будет закупаться за рубежом.
Резервы и фактор сдерживания
Отдельным блоком стали решения о создании и пополнении стратегических запасов. Глава государства сообщил, что Сербия намерена значительно увеличить резервы не только продовольствия, но и боеприпасов. По его словам, уровень этих запасов должен быть существенно выше прежнего, чтобы страна могла чувствовать себя увереннее в кризисных ситуациях.
Вучич напомнил, что до 2015 года сербская армия была значительно слабее нынешней.
"Мы больше не являемся слабой и небольшой армией, какими были до 2015 года", — отметил он.
Президент добавил, что численность личного состава планируется увеличить на 30%, тогда как остальные компоненты военной мощи — на 100%, назвав такой подход единственным надёжным фактором сдерживания и защиты страны в будущем.
