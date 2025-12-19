Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:22

Фронт сдвигается на запад: Красный Лиман на пороге взятия, Константиновка — следующая

Красный Лиман будет взят в ближайшее время — Владимир Путин

Заявления о развитии ситуации на востоке Украины прозвучали в утвердительном и жёстком тоне, без допущений и оговорок. Речь шла сразу о нескольких направлениях, которые в российской официальной повестке рассматриваются как взаимосвязанные. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, отвечая на вопросы о ходе боевых действий.

Планы по Красному Лиману и Славянску

Президент сообщил, что взятие Красного Лимана, по его оценке, является вопросом ближайшего времени. Он связал этот эпизод с дальнейшим продвижением российских войск, указав на Славянск как на следующее направление. Таким образом, Красный Лиман был обозначен не как изолированная цель, а как этап более широкой операции.

Владимир Путин сформулировал свою позицию без ссылок на альтернативные сценарии.

"Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время", — заявил президент России Владимир Путин.

Эта цитата прозвучала в контексте общего ответа о перспективах наступления.

Константиновка и ситуация вокруг Димитрова

Говоря о Константиновке, глава государства выразил полную уверенность в действиях российских войск. Он отметил, что не сомневается в том, что Вооружённые силы России смогут "добрать" и этот населённый пункт. Заявление было сделано без уточнения сроков, но в логике уже описанного продвижения.

Отдельно Владимир Путин затронул ситуацию вокруг города Димитров. По его словам, населённый пункт находится в полном окружении. Это утверждение дополнило общую картину, представленную во время Прямой линии, и было приведено как ещё один элемент текущей оперативной обстановки.

