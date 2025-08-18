Что выгоднее туристу: копить мили для путешествий или получать кешбэк на карту

На первый взгляд "бесплатные перелёты за мили" звучат как сказка. Но когда начинаешь вникать в правила, сравнивать с кешбэком и считать реальные цифры, картина становится сложнее. У меня был опыт и с милями, и с картами с возвратом денег — расскажу, что оказалось выгоднее.

В чём плюс миль

Мили дают шанс получить билет бесплатно или почти бесплатно. Особенно это выгодно на дальних рейсах и в бизнес-классе: там экономия может достигать десятков тысяч рублей. Один мой перелёт в Италию обошёлся всего в 3 тысячи за сборы — всё остальное оплатил милями, накопленными на повседневных покупках.

Кроме билетов, мили можно тратить на апгрейд класса, доступ в бизнес-залы или услуги партнёров. Для тех, кто летает часто, это реальный бонус, который возвращает комфорт и деньги.

Минусы миль

У миль есть срок действия: если долго не летать или не пользоваться картой, они сгорают. Бывает, что выгодных билетов на нужные даты просто нет — особенно в высокий сезон. В итоге приходится переплачивать или брать не самый удобный вариант.

В чём плюс кешбэка

Кешбэк проще и универсальнее. Деньги возвращаются сразу и без условий: их можно потратить на билет, отель или ужин в кафе. Я часто замечал, что накопленные за полгода деньги от кешбэка покрывали часть стоимости перелёта без всяких сложных правил.

Минусы кешбэка

Возврат обычно невелик — 1-5%. Даже при активных тратах за год набегает не так много, как кажется. Чтобы "накопить на билет", придётся тратить действительно много.

Мой личный вывод

Если вы летаете часто и готовы разбираться в программах, мили могут дать огромную выгоду. Но для тех, кто путешествует редко, проще и выгоднее кешбэк: деньги универсальны и не "сгорают". В итоге я использую оба варианта: для регулярных трат — карту с кешбэком, а для крупных расходов и путешествий — карту с милями. Это позволяет находить баланс и экономить и там, и там.