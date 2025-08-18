Секреты опытных путешественников: ошибки, которые мешают накопить мили

Когда я впервые услышал о "бесплатных перелётах за мили", это звучало как миф. Но однажды знакомый улетел в отпуск, заплатив только сборы, и я решил разобраться. Оказалось, что начать копить мили может каждый — и это не требует дополнительных усилий, достаточно немного изменить привычки.

Выберите правильную программу

Первый шаг — зарегистрироваться в бонусной программе авиакомпании, которой вы летаете чаще всего. У каждой крупной компании есть своя система накопления. Даже если вы летите раз в год, мили будут копиться и могут пригодиться в будущем.

Привяжите карту банка

Настоящий "ускоритель" — банковская карта с начислением миль. Я оформил её и понял: каждое кафе, покупка продуктов или подписка на сервис — это дополнительные мили. При этом они приходят автоматически, без лишних действий.

Используйте партнёрские сервисы

Мили можно получать не только за перелёты. Отели, аренда машин, интернет-магазины — многие сервисы сотрудничают с авиакомпаниями. Иногда за одну крупную оплату можно заработать больше, чем за целый перелёт.

Следите за акциями

Часто авиакомпании проводят акции: удвоенные мили за рейсы или бонусы за регистрацию. Мой первый "рывок" случился именно так: я получил дополнительные 5000 миль только за оформление новой карты.

Маленькие шаги, большой результат

Главное — включить систему накопления в повседневную жизнь. Даже если вы не летаете часто, мили копятся постепенно. Через год они превращаются в полноценный билет или серьёзную скидку.

Личный вывод

Начать копить мили просто: нужна регистрация в программе и привязка карты. Всё остальное — дело привычки. И однажды наступает момент, когда вы открываете приложение и видите, что на счёте хватает на билет. Это ощущение похоже на подарок самому себе.