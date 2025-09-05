Бордосская смесь против болезни винограда: почему она до сих пор актуальна

У винограда нередко начинают желтеть и усыхать листья, а иногда лоза практически полностью оголяется. Виновником такого состояния становится одно из самых опасных грибковых заболеваний — милдью, или ложная мучнистая роса.

Как болезнь попала в Европу

Историки виноградарства отмечают, что милдью пришла в Европу во второй половине XIX века из Северной Америки. Болезнь стремительно распространилась по виноградникам и вызвала настоящий кризис отрасли. Многие хозяйства потеряли большую часть урожая, а некоторые сорта оказались на грани исчезновения.

Возбудитель заболевания

Причиной милдью является микроскопический грибок Plasmopara viticola. Он поражает все зелёные органы куста — от молодых листьев и побегов до соцветий и ягод.

"Он поражает все зеленые органы виноградного куста. Наносит большой урон в районах с влажным теплым климатом, а также расположенных в низинах", — пояснил агроном Павел Лагута.

По словам специалиста, особенно тяжело заболевание протекает там, где нарушены сроки обработки химическими средствами, а также на старых, неустойчивых к инфекции сортах.

Симптомы заражения

Первыми признаками становятся маслянистые пятна различной формы на листьях. Позже соцветия буреют и засыхают, а ягоды теряют сок и усыхают. Лоза ослабевает и плохо переносит зимовку. На нижней стороне листа можно заметить белый пушистый налёт грибницы. В отличие от других заболеваний, этот налёт легко стирается пальцами.

Условия развития

Милдью активно развивается в прохладную дождливую погоду, особенно в загущённых посадках, где нет нормальной циркуляции воздуха. Риск возрастает при нехватке калия в почве и при переизбытке азотных удобрений.

Как защитить виноград

Профилактика играет ключевую роль. Своевременные обработки системными фунгицидами помогают снизить вероятность заражения. По словам Павла Лагуты, для винограда можно использовать те же препараты, что применяются против фитофтороза картофеля. Также важно поддерживать сбалансированное питание растений и правильно формировать кусты, чтобы улучшить проветривание.

Почему нужно действовать вовремя

Если болезнь пустить на самотёк, виноградник может потерять до 70 % урожая. Молодые лозы погибают быстрее, а старые кусты становятся менее устойчивыми и вымерзают зимой. Поэтому борьба с милдью требует комплексного подхода — от правильного ухода до использования современных препаратов.

Три интересных факта