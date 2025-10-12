Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился откровенным мнением о распространённой медицинской формулировке, которую, по его словам, он "терпеть не может". Речь идёт о диагнозе "артроз первой степени".

Когда диагноз ставится "на всякий случай"

По словам Мясникова, в медицинской практике этот диагноз часто используется как "формальное объяснение" болей в суставах, даже если серьёзных патологий нет.

"Я терпеть не могу диагноз артроз первой степени. Вот приходит девушка и говорит: "У меня болит колено”. Я делаю рентген и вижу, что серьёзных проблем нет. Но ведь не скажешь просто "у вас всё в порядке”, — вот и пишут: "артроз первой степени”", — отметил врач Александр Мясников.

По сути, такой диагноз нередко обозначает не болезнь, а незначительные возрастные изменения суставов, которые не требуют медикаментозного лечения.

Почему "артроз первой степени" вызывает споры

Артроз — это хроническое заболевание суставов, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань. Однако на ранних стадиях речь идёт не о заболевании, а о физиологических изменениях, связанных с нагрузкой и возрастом.

"Этот диагноз можно поставить почти каждому человеку, особенно с возрастом, однако на самочувствие это почти не влияет", — подчеркнул Мясников.

"Это пустая формулировка — вроде артроз есть, а вроде и нет. Она не несёт смысла, поэтому я этот диагноз просто ненавижу", — добавил он.

По мнению врача, подобные записи в медицинской карте лишь пугают пациентов и создают у них ощущение болезни, которой фактически нет.

Что реально скрывается за этим диагнозом

В большинстве случаев "артроз первой степени" — это рентгенологическое описание: суставная щель чуть уже нормы, видны микроскопические изменения хряща, но боли могут быть связаны с другими причинами — мышечным спазмом, усталостью, лишним весом или сидячей работой.

Настоящий артроз, требующий терапии, проявляется уже при второй и третьей степени, когда суставы ограничены в подвижности, а боль становится постоянной.

Сравнение стадий артроза