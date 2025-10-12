Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Александр Мясников
Александр Мясников
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:13

Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность

Александр Мясников заявил, что диагноз "артроз первой степени" не имеет клинического смысла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился откровенным мнением о распространённой медицинской формулировке, которую, по его словам, он "терпеть не может". Речь идёт о диагнозе "артроз первой степени".

Когда диагноз ставится "на всякий случай"

По словам Мясникова, в медицинской практике этот диагноз часто используется как "формальное объяснение" болей в суставах, даже если серьёзных патологий нет.

"Я терпеть не могу диагноз артроз первой степени. Вот приходит девушка и говорит: "У меня болит колено”. Я делаю рентген и вижу, что серьёзных проблем нет. Но ведь не скажешь просто "у вас всё в порядке”, — вот и пишут: "артроз первой степени”", — отметил врач Александр Мясников.

По сути, такой диагноз нередко обозначает не болезнь, а незначительные возрастные изменения суставов, которые не требуют медикаментозного лечения.

Почему "артроз первой степени" вызывает споры

Артроз — это хроническое заболевание суставов, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань. Однако на ранних стадиях речь идёт не о заболевании, а о физиологических изменениях, связанных с нагрузкой и возрастом.

"Этот диагноз можно поставить почти каждому человеку, особенно с возрастом, однако на самочувствие это почти не влияет", — подчеркнул Мясников.

"Это пустая формулировка — вроде артроз есть, а вроде и нет. Она не несёт смысла, поэтому я этот диагноз просто ненавижу", — добавил он.

По мнению врача, подобные записи в медицинской карте лишь пугают пациентов и создают у них ощущение болезни, которой фактически нет.

Что реально скрывается за этим диагнозом

В большинстве случаев "артроз первой степени" — это рентгенологическое описание: суставная щель чуть уже нормы, видны микроскопические изменения хряща, но боли могут быть связаны с другими причинами — мышечным спазмом, усталостью, лишним весом или сидячей работой.

Настоящий артроз, требующий терапии, проявляется уже при второй и третьей степени, когда суставы ограничены в подвижности, а боль становится постоянной.

Сравнение стадий артроза

Степень Признаки Лечение
I (первая) Незначительное сужение суставной щели, кратковременные боли после нагрузки Коррекция образа жизни, гимнастика
II (вторая) Появляется хруст, боли становятся частыми, ограничивается подвижность Физиотерапия, противовоспалительные препараты
III (третья) Деформация сустава, постоянная боль, трудности при ходьбе Медикаментозное и хирургическое лечение

Таким образом, артроз первой степени — не приговор и не диагноз, требующий срочного лечения, а лишь сигнал обратить внимание на здоровье суставов.

А что если болит колено?

Боль в суставе не всегда означает артроз. Иногда причина — воспаление сухожилий, растяжение связок, плоскостопие или нарушение осанки. Чтобы понять источник боли, важно сделать не только рентген, но и УЗИ, проверить мышцы и связки.

Короткая ходьба, сидячая работа и неправильная обувь тоже провоцируют неприятные ощущения. Врачи советуют регулярно менять положение тела, делать разминку и не сидеть дольше 40-50 минут подряд.

FAQ

Что означает "артроз первой степени"?
Это не болезнь, а лёгкие изменения суставов, которые появляются с возрастом или после нагрузок.

Нужно ли лечить артроз первой степени?
Нет медикаментозно. Достаточно корректировки образа жизни, физической активности и питания.

Можно ли заниматься спортом?
Да, но без перегрузки. Полезны плавание, велосипед, растяжка. Бег по твёрдому покрытию лучше ограничить.

Какие продукты полезны для суставов?
Рыба, морепродукты, яйца, орехи, зелень, кисломолочные продукты.

Когда нужно идти к врачу?
Если боль сохраняется более недели или сустав опухает и щёлкает при движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи предупредили: кофе может снижать эффективность лекарств и усиливать побочные эффекты вчера в 22:42
Утренний кофе может обнулить действие лекарств: чем это грозит

Узнайте, как кофе может неожиданно повлиять на ваши лекарства! Влияние кофеина на здоровье, эффективность терапии и важные советы по приему.

Читать полностью » Зимой трещины на пятках появляются чаще из-за сухого воздуха и отсутствия сальных желёз вчера в 22:17
Зима превращает пятки в пустыню: простые шаги, чтобы кожа снова стала мягкой

Трещины на пятках — не просто косметическая неприятность. Почему они появляются, как от них избавиться и что поможет вернуть коже мягкость даже зимой — объясняют дерматологи.

Читать полностью » Кардиганы, свитеры с шотландским узором и оверсайз-модели стали ключевыми вещами сезона вчера в 21:38
Один свитер вместо десяти: как выбрать ту самую вещь, которая заменит весь гардероб

Обновление гардероба в холодное время года: как выбрать идеальный свитер, чтобы стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно. Узнайте актуальные тренды осени и зимы 2025 года!

Читать полностью » Учёные напомнили: сон с закрытой дверью снижает качество отдыха из-за нехватки кислорода вчера в 20:14
Сон становится тяжелее, когда воздух "заперт" — как выйти из ловушки спальни

Закрытая дверь перед сном может ухудшать качество отдыха и здоровье. Узнайте, как простое решение с открытой дверью изменит ваш сон.

Читать полностью » Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление вчера в 19:02
Давление можно держать в норме без таблеток: пять продуктов, которые делают это за вас

Узнайте, как простые продукты — зеленый чай, куркума, семена чиа, свекольный сок и темный шоколад — могут помочь в регулировании артериального давления. Пониженное давление без медикаментов — это возможно!

Читать полностью » Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем вчера в 18:53
Лень сегодня — больница завтра: как молодость незаметно подрывает сосуды

Исследование показывает, как привычки молодости в 20-30 лет влияют на здоровье сердца в будущем. Узнайте, что нельзя игнорировать, чтобы избежать рисков.

Читать полностью » Исследование: умеренное потребление сыра улучшает липидный профиль и защищает печень вчера в 18:11
Сыр, от которого печень не страдает, а оживает: редкий пример пользы в удовольствии

Некоторые сорта сыра не только не вредят, но и помогают печени восстанавливаться. Узнайте, какие именно стоит включить в рацион и почему.

Читать полностью » Трихологи: седые волосы теряют до 30 % влаги и требуют регулярного питания вчера в 17:48
Седина может украсить, а может разрушить образ — всё решает один нюанс

Серебристые локоны — новый символ уверенности. Как ухаживать за сединой, чтобы она сверкала благородным блеском, а не придавала усталость?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Кира Стоукс представила упражнение трассирующая планка для укрепления корпуса
Наука
Радиоинтерферометрия позволила наблюдать вращение двух сверхмассивных черных дыр — Тео Разинг
Туризм
Соловецкие острова - архипелаг в Белом море и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Технологии
Telegram выпустил масштабное обновление с реакциями в звонках и заметками к контактам
Питомцы
Биологи: полёт гусей вверх ногами — осознанный аэродинамический манёвр
Садоводство
Газон нуждается в 1,2–2,5 см воды в неделю, пока температура воздуха не опустится ниже 7 °C
Авто и мото
Renault Group сообщила о планах перевести Dacia Stepway на отдельную платформу к 2028 году
Дом
Дизайнеры рассказали, как правильно спланировать освещение в гостиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet