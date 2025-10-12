Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился откровенным мнением о распространённой медицинской формулировке, которую, по его словам, он "терпеть не может". Речь идёт о диагнозе "артроз первой степени".
Когда диагноз ставится "на всякий случай"
По словам Мясникова, в медицинской практике этот диагноз часто используется как "формальное объяснение" болей в суставах, даже если серьёзных патологий нет.
"Я терпеть не могу диагноз артроз первой степени. Вот приходит девушка и говорит: "У меня болит колено”. Я делаю рентген и вижу, что серьёзных проблем нет. Но ведь не скажешь просто "у вас всё в порядке”, — вот и пишут: "артроз первой степени”", — отметил врач Александр Мясников.
По сути, такой диагноз нередко обозначает не болезнь, а незначительные возрастные изменения суставов, которые не требуют медикаментозного лечения.
Почему "артроз первой степени" вызывает споры
Артроз — это хроническое заболевание суставов, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань. Однако на ранних стадиях речь идёт не о заболевании, а о физиологических изменениях, связанных с нагрузкой и возрастом.
"Этот диагноз можно поставить почти каждому человеку, особенно с возрастом, однако на самочувствие это почти не влияет", — подчеркнул Мясников.
"Это пустая формулировка — вроде артроз есть, а вроде и нет. Она не несёт смысла, поэтому я этот диагноз просто ненавижу", — добавил он.
По мнению врача, подобные записи в медицинской карте лишь пугают пациентов и создают у них ощущение болезни, которой фактически нет.
Что реально скрывается за этим диагнозом
В большинстве случаев "артроз первой степени" — это рентгенологическое описание: суставная щель чуть уже нормы, видны микроскопические изменения хряща, но боли могут быть связаны с другими причинами — мышечным спазмом, усталостью, лишним весом или сидячей работой.
Настоящий артроз, требующий терапии, проявляется уже при второй и третьей степени, когда суставы ограничены в подвижности, а боль становится постоянной.
Сравнение стадий артроза
|Степень
|Признаки
|Лечение
|I (первая)
|Незначительное сужение суставной щели, кратковременные боли после нагрузки
|Коррекция образа жизни, гимнастика
|II (вторая)
|Появляется хруст, боли становятся частыми, ограничивается подвижность
|Физиотерапия, противовоспалительные препараты
|III (третья)
|Деформация сустава, постоянная боль, трудности при ходьбе
|Медикаментозное и хирургическое лечение
Таким образом, артроз первой степени — не приговор и не диагноз, требующий срочного лечения, а лишь сигнал обратить внимание на здоровье суставов.
А что если болит колено?
Боль в суставе не всегда означает артроз. Иногда причина — воспаление сухожилий, растяжение связок, плоскостопие или нарушение осанки. Чтобы понять источник боли, важно сделать не только рентген, но и УЗИ, проверить мышцы и связки.
Короткая ходьба, сидячая работа и неправильная обувь тоже провоцируют неприятные ощущения. Врачи советуют регулярно менять положение тела, делать разминку и не сидеть дольше 40-50 минут подряд.
FAQ
Что означает "артроз первой степени"?
Это не болезнь, а лёгкие изменения суставов, которые появляются с возрастом или после нагрузок.
Нужно ли лечить артроз первой степени?
Нет медикаментозно. Достаточно корректировки образа жизни, физической активности и питания.
Можно ли заниматься спортом?
Да, но без перегрузки. Полезны плавание, велосипед, растяжка. Бег по твёрдому покрытию лучше ограничить.
Какие продукты полезны для суставов?
Рыба, морепродукты, яйца, орехи, зелень, кисломолочные продукты.
Когда нужно идти к врачу?
Если боль сохраняется более недели или сустав опухает и щёлкает при движении.
