Пугали микроволновкой, а обманули нас: популярный миф оказался хитрой уловкой маркетологов

Микроволновая печь не наносит вреда пище, а разговоры о её опасности — маркетинговый ход производителей пароварок. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал коммерческий директор группы компаний "Риал-Трейд" Александр Горохов.

Горохов уверен, что любой способ нагрева влияет на состав продуктов, но это, по его словам, нормальный и естественный процесс, а не вредное воздействие микроволн.

"Любое нагревание продукта портит его. Хоть микроволновка, хоть духовой шкаф. В духовом шкафу, думаете, она не портится? Там электрическое нагревание, воздействие. Микроволны проникают внутрь, греют предмет внутри. Тут метод нагрева просто, вот и все. Вреда нет никакого", — пояснил Горохов.

Он подчеркнул, микроволны не разрушают состав пищи.

"Просто греют и все. То же самое, что поставить на газу греть. Газ всё равно даёт температуру, сто градусов и выше", — объяснил Горохов.

По его мнению, негативное отношение к микроволновым печам — результат маркетинговых трюков.