Недавно из-за неполадок в антивирусной программе CrowdStrike временно перестали функционировать около 8,5 миллионов устройств, работающих на операционной системе Windows. Как сообщила корпорация Microsoft, это составляет менее одного процента от общего числа пользователей Windows.

Несмотря на относительно небольшой процент затронутых устройств, последствия сбоя оказались весьма значительными. Многие авиакомпании, финансовые учреждения, медицинские организации и коммерческие предприятия до сих пор занимаются восстановлением работоспособности своих систем.

Сервис FlightAware, отслеживающий авиаперелеты, зафиксировал 1461 отмену рейсов в США, связанную с этим инцидентом. Больше всего отмен пришлось на долю Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings Inc., как сообщает MarketWatch.

Авиаперевозчикам придется компенсировать стоимость билетов пассажирам, чьи рейсы были отменены, если не удалось предложить им альтернативные варианты перелета.

В своем заявлении Microsoft особо подчеркнула, что причиной глобального сбоя стали проблемы не в ее собственном программном обеспечении, а в приложении CrowdStrike. Корпорация отметила важность ответственного подхода к внедрению программного обеспечения и наличия эффективных механизмов аварийного восстановления для всех участников технологической экосистемы.

MarketWatch считает, что этот глобальный сбой, вероятно, является самым масштабным за всю историю. Наиболее близким по масштабам был инцидент 2017 года, вызванный распространением вируса WannaCry, который затронул около 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

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