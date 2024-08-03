Предсказано подорожание микроквартир в Москве после их запрета, аренда тоже подскочит

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, регламентирующее минимальную площадь строящегося в столице жилья. С 1 августа возведение малогабаритного жилья в Златоглавой официально запрещено.
В пятницу ТАСС опросил экспертов на тему влияния этого запрета на цены на микроквартиры.
"Цены на малогабаритное жильё в строящихся домах могут вырасти в Москве до конца 2024 года с 442,8 тыс. рублей за кв. метр на 5-7%, — считает генеральный директор компании Key Capital Ольга Гусева. — На вторичном рынке цены на малогабаритные квартиры сохранятся на этом уровне, но вырастет арендная плата за такое жилье — на 7-10% до конца года".
"Однако удорожание микроквартир имеет чёткий предел — для сохранения ликвидности они обязаны оставаться хотя бы на 15% дешевле больших студий и полноценных "однушек", — добавила она.
Пока остаётся около 8,6 тысячи таких квартир, до конца года они будут распроданы, сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. "Спрос в связи с вымыванием подобного предложения начнет падать в октябре-ноябре, когда квартиры такого формата на первичном рынке станут дефицитом", — пояснил он.
Фото: Mos.ru/Мосжилинспекция (Creative Common Attribution 4.0 International)
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