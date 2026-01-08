Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:51

Секрет стройности — в кишечнике: эта бактерия исчезает от жирной еды, и мы начинаем набирать вес

Одна кишечная бактерия сдерживает ожирение при жирной диете — Cell Metabolism

Учёные выявили неожиданный защитный механизм кишечника, который способен сдерживать набор веса даже при жирной диете. Как сообщает New-Science.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, ключевую роль в этом процессе играет один-единственный вид бактерий.

Один микроб — заметный эффект

Исследователи из Университета Юты обнаружили, что кишечная бактерия Turicibacter способна существенно снижать прибавку массы тела и улучшать метаболические показатели у мышей, получающих пищу с высоким содержанием жиров.

Несмотря на то что Turicibacter присутствует в микробиоме в небольших количествах, она вырабатывает жирные кислоты, которые нейтрализуют церамиды — вредные липидные молекулы. Именно церамиды накапливаются при жирной диете и связаны с развитием диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Микробиолог Джун Раунд призналась, что эффект оказался неожиданно мощным:

"Я не думала, что один микроорганизм может оказать такое драматическое влияние — ожидала, что потребуется комбинация нескольких бактерий".

Что показали эксперименты

В ходе эксперимента мышам на высокожировом рационе перорально вводили Turicibacter пять дней в неделю. Результаты оказались показательными:

  • меньший набор веса;

  • снижение уровня глюкозы натощак;

  • уменьшение жировой массы;

  • улучшение липидного профиля.

Парадокс жирной диеты

Интересно, что сама Turicibacter чувствительна к жирной пище. Её рост подавляется пальмитатом — жирной кислотой, характерной для высокожировых диет. То есть бактерия исчезает именно тогда, когда она наиболее необходима.

При этом жирная среда не уничтожает микроорганизм полностью: при нормализации условий рост Turicibacter восстанавливается. Это означает, что для сохранения защитного эффекта может потребоваться регулярное восполнение бактерии.

Перспективы для медицины

Учёные считают, что открытие открывает путь к новым стратегиям борьбы с ожирением:

  • созданию добавок на основе молекул, вырабатываемых Turicibacter;

  • разработке персонализированных бактериальных терапий;

  • более "мягким" и естественным методам коррекции обмена веществ по сравнению с лекарствами.

При этом исследователи подчёркивают: результаты пока получены только на животных, и необходимы дальнейшие работы, чтобы подтвердить эффективность и безопасность такого подхода для человека.

