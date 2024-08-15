Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.
Один из офицеров, участвовавших в заговоре, заявил, что ему всегда забавно читать, как СМИ предполагают участие спецслужб, подводных лодок, дронов и спутников в этой операции. По его словам, вся эта история началась с банальной ночной пьянки. Сообщается, что идея провести диверсию возникла спонтанно в мае 2022 года.
В опубликованной в четверг статье The Wall Street Journal утверждается, что приказ о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" отдал Валерий Залужный, несмотря на прямое распоряжение Владимира Зеленского остановить операцию.
Взрывы на двух газопроводах, через которые Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023 года западные СМИ выпустили материалы, предполагающие, что за диверсией могла стоять некая "проукраинская группировка".
Согласно немецким изданиям, для подготовки подрывов, возможно, использовалась парусная яхта "Андромеда", зарегистрированная в порту Бреге на острове Рюген. На борту яхты, как сообщается, были обнаружены следы взрывчатки октоген, подходящей для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины. В связи с этим делом прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., который, как утверждается, управлял автомобилем Citroen, на котором 8 сентября 2022 года группа, причастная к диверсии, передвигалась по острову Рюген.
Фото:commons.wikimedia.org Фабио Ингроссо(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)
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