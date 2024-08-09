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Рязанов сразу выбрал Михалкова и Мягкова на главные роли в
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Без этих актёров Эльдар Рязанов не хотел снимать "Жестокий романс"

Рязанов сразу выбрал Михалкова и Мягкова на главные роли в "Жестокий романс"

Режиссёр Эльдар Рязанов сразу выбрал Никиту Михалкова и Андрея Мягкова на роли Паратова и Карандышева в фильм "Жестокий романс", вышедший в 1984 году.

Часто бывает, что пробы на главные роли проходит несколько актёров и создатели фильма долго не могут определиться с выбором. Но приступая к съёмкам экранизации известной пьесы Александра Островского, Рязанов заранее знал, кто ему нужен. Вместе со сценарием он прислал Михалкову записку:

"Если ты и Андрей Мягков будете сниматься, я буду снимать картину, а если нет, то не буду".

В мелодраме "Жестокий романс" по пьесе "Бесприданница" главные женские роли сыграли Лариса Гузеева и Алиса Фрейндлих. А романсы, прозвучавшие в исполнении Валентины Пономарёвой и Никиты Михалкова, полюбившиеся зрителям не меньше, чем сам фильм, сразу же после показа были выпущены на виниловых дисках и аудиокассетах.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм"/Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм"(public domain)

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