Сердце шансона прошло через шторм: что пережил Шуфутинский перед возвращением на сцену
Певца Михаила Шуфутинского экстренно госпитализировали и прооперировали — об этом сообщили журналисты Telegram-канала SHOT. Весной у 77-летнего артиста обнаружили опухоль, которая, по предположению врачей, могла оказаться злокачественной. После обследования врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, которое прошло успешно. Уже летом артист вернулся к концертной деятельности.
"Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям", — сообщили в SHOT.
Сейчас певец активно гастролирует по России, хотя врачи настоятельно рекомендуют ему регулярно наблюдаться у онколога. Несмотря на возраст и перенесённое вмешательство, Шуфутинский сохраняет высокую работоспособность и полон творческих планов.
История болезни и операция
По данным источников, тревожные симптомы у артиста появились ещё весной. После обследования медики диагностировали опухоль, вызвавшую подозрения на рак. Чтобы уточнить характер новообразования и избежать осложнений, было принято решение о проведении операции.
Реабилитация прошла быстро — певец уже летом вернулся к гастрольному графику и даже выступал на крупных фестивалях.
Возвращение на сцену
После выписки Михаил Захарович постепенно возобновил выступления. Его концертный график вновь стал насыщенным: города России, ближнее зарубежье, корпоративные вечера. Артист, известный своими песнями "Третье сентября" и "Гоп-стоп", по-прежнему собирает полные залы.
Зрители также замечают, что Шуфутинский не изменяет своему фирменному стилю — белый пиджак, безупречная осанка и неизменная улыбка. Несмотря на пережитые трудности, он сохраняет оптимизм и чувство юмора.
Документы и гражданство
5 сентября SHOT опубликовал материал, в котором утверждалось, что певец до 2022 года жил в России с американским паспортом, срок действия которого истёк, и лишь спустя три года решил оформить российское гражданство. Однако позже пиар-директор артиста Татьяна Юмашева пояснила, что Михаил Шуфутинский стал гражданином России ещё в 2022 году и с тех пор постоянно проживает в стране.
"Шуфутинский получил российский паспорт еще в 2022 году", — пояснила пиар-директор Татьяна Юмашева.
Таким образом, информация о позднем получении гражданства не подтвердилась.
А что если…
А что если бы операция прошла иначе, и артисту пришлось бы отказаться от сцены? Для поклонников это стало бы настоящим ударом: Михаил Шуфутинский давно стал символом русской эстрады, его творчество сопровождает несколько поколений слушателей. К счастью, судьба оказалась благосклонна, и певец смог вернуться к тому, что любит больше всего — к музыке.
Интересные факты
-
Михаил Шуфутинский начал сольную карьеру в 80-х и стал одним из первых российских исполнителей шансона, добившихся признания за рубежом.
-
Песня "Третье сентября" получила статус интернет-мема и ежегодно вспоминается как неофициальный "день Шуфутинского".
-
Несмотря на американское гражданство, артист никогда не терял связи с Россией — его семья и музыкальная студия всегда находились в Москве.
