Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
© commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:02

Сердце шансона прошло через шторм: что пережил Шуфутинский перед возвращением на сцену

SHOT: Михаила Шуфутинского экстренно госпитализировали и прооперировали

Певца Михаила Шуфутинского экстренно госпитализировали и прооперировали — об этом сообщили журналисты Telegram-канала SHOT. Весной у 77-летнего артиста обнаружили опухоль, которая, по предположению врачей, могла оказаться злокачественной. После обследования врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, которое прошло успешно. Уже летом артист вернулся к концертной деятельности.

"Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям", — сообщили в SHOT.

Сейчас певец активно гастролирует по России, хотя врачи настоятельно рекомендуют ему регулярно наблюдаться у онколога. Несмотря на возраст и перенесённое вмешательство, Шуфутинский сохраняет высокую работоспособность и полон творческих планов.

История болезни и операция

По данным источников, тревожные симптомы у артиста появились ещё весной. После обследования медики диагностировали опухоль, вызвавшую подозрения на рак. Чтобы уточнить характер новообразования и избежать осложнений, было принято решение о проведении операции.

Реабилитация прошла быстро — певец уже летом вернулся к гастрольному графику и даже выступал на крупных фестивалях.

Возвращение на сцену

После выписки Михаил Захарович постепенно возобновил выступления. Его концертный график вновь стал насыщенным: города России, ближнее зарубежье, корпоративные вечера. Артист, известный своими песнями "Третье сентября" и "Гоп-стоп", по-прежнему собирает полные залы.

Зрители также замечают, что Шуфутинский не изменяет своему фирменному стилю — белый пиджак, безупречная осанка и неизменная улыбка. Несмотря на пережитые трудности, он сохраняет оптимизм и чувство юмора.

Документы и гражданство

5 сентября SHOT опубликовал материал, в котором утверждалось, что певец до 2022 года жил в России с американским паспортом, срок действия которого истёк, и лишь спустя три года решил оформить российское гражданство. Однако позже пиар-директор артиста Татьяна Юмашева пояснила, что Михаил Шуфутинский стал гражданином России ещё в 2022 году и с тех пор постоянно проживает в стране.

"Шуфутинский получил российский паспорт еще в 2022 году", — пояснила пиар-директор Татьяна Юмашева.

Таким образом, информация о позднем получении гражданства не подтвердилась.

А что если…

А что если бы операция прошла иначе, и артисту пришлось бы отказаться от сцены? Для поклонников это стало бы настоящим ударом: Михаил Шуфутинский давно стал символом русской эстрады, его творчество сопровождает несколько поколений слушателей. К счастью, судьба оказалась благосклонна, и певец смог вернуться к тому, что любит больше всего — к музыке.

Советы шаг за шагом: как заботиться о здоровье после сложной операции

  1. Регулярно проходить обследование у профильных врачей.

  2. Соблюдать рекомендации по питанию и нагрузкам.

  3. Избегать стрессов и переутомления, особенно во время гастролей.

  4. Использовать проверенные препараты и витамины под наблюдением специалиста.

  5. Уделять внимание качественному сну и отдыху.

Такие простые шаги помогают не только восстановить силы, но и удерживать хорошее самочувствие в долгосрочной перспективе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрегать медицинским контролем после операции.
    Последствие: возможен рецидив или осложнение.
    Альтернатива: регулярно посещать онколога и сдавать анализы.

  • Ошибка: резко возвращаться к прежней физической нагрузке.
    Последствие: обострение состояния или срыв восстановления.
    Альтернатива: постепенное увеличение активности под контролем врачей.

  • Ошибка: игнорировать психологическое состояние.
    Последствие: потеря мотивации, депрессия.
    Альтернатива: консультации с психотерапевтом, отдых и поддержка близких.

Интересные факты

  1. Михаил Шуфутинский начал сольную карьеру в 80-х и стал одним из первых российских исполнителей шансона, добившихся признания за рубежом.

  2. Песня "Третье сентября" получила статус интернет-мема и ежегодно вспоминается как неофициальный "день Шуфутинского".

  3. Несмотря на американское гражданство, артист никогда не терял связи с Россией — его семья и музыкальная студия всегда находились в Москве.

Мифы и правда

Миф: Шуфутинский окончательно переехал в США.
Правда: нн действительно жил там долгое время, но уже давно вернулся в Россию.

Миф: после операции певец оставил сцену.
Правда: артист продолжает гастролировать и чувствует себя хорошо.

Миф: артист получил российское гражданство только в 2025 году.
Правда: по словам пиар-директора, паспорт гражданина России был оформлен еще в 2022-м.

FAQ

— Что стало причиной госпитализации Михаила Шуфутинского?
У артиста обнаружили опухоль, предположительно злокачественную. После диагностики врачи решили провести операцию.

— Когда певец вернулся к концертной деятельности?
Летом 2025 года, спустя несколько месяцев после операции.

— Получал ли Шуфутинский российское гражданство?
Да, по официальным данным, он получил российский паспорт в 2022 году.

— Как он чувствует себя сейчас?
По сообщениям СМИ, артист чувствует себя хорошо и активно гастролирует.

— Планирует ли он завершать карьеру?
Нет, Михаил Шуфутинский продолжает выступать и готовит новые проекты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Петербурге планируют создать сквер имени Алексея Балабанова на Васильевском острове сегодня в 2:37
Город, где жил "Брат": как Петербург готовится увековечить Балабанова в новом сквере

На Васильевском острове хотят создать сквер имени Алексея Балабанова. Почему выбрали именно это место и как оно может изменить городской пейзаж — в нашем материале.

Читать полностью » Скончался театровед Алексей Бартошевич — крупнейший российский шекспировед сегодня в 1:32
Он прожил жизнь, как спектакль без антрактов: Россия прощается с главным шекспироведом страны

Он знал Шекспира лучше, чем кто-либо в стране, и умел говорить о нём просто. История Алексея Бартошевича — человека, который сделал театр частью культурной памяти России.

Читать полностью » Condé Nast официально отказался от использования натурального меха во всех изданиях сегодня в 0:14
Меховая империя рухнула под крики толпы: как активисты дожали Condé Nast

Condé Nast навсегда отказался от натурального меха. Это решение изменит не только журнальные страницы, но и саму философию моды.

Читать полностью » Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в новом проекте Сэма Мендеса о The Beatles вчера в 23:58
Она между ними стояла: Сирша Ронан перевоплотится в женщину, изменившую историю группы The Beatles

Сэму Мендесу удалось объединить звёздный актёрский состав и одобрение семей The Beatles для создания четырёх фильмов о легендарной группе.

Читать полностью » Мэттью Перри посещал встречи анонимных алкоголиков в доме семьи Осборнов перед смертью вчера в 21:18
Когда рок и комедия плачут вместе: дом Оззи Осборна стал последним убежищем Мэттью Перри

Мэттью Перри и Оззи Осборн встретились не на сцене, а в доме, где лечат души. Их истории — о боли, надежде и попытках вырваться из плена зависимости.

Читать полностью » Франсия Райса прокомментировала, что не была приглашена на свадьбу Селены Гомес — Daily Mail вчера в 20:59
Дар жизни обернулся тенью: почему донор Селены Гомес осталась за дверью её счастья

Селена Гомес не пригласила на свадьбу девушку, подарившую ей почку. Почему певица приняла такое решение и как к этому отнеслась сама донорка?

Читать полностью » NBC и Джимми Фэллон готовят телевизионную версию игры Wordle вчера в 19:44
Джимми Фэллон вытаскивает слова на экраны: как интернет-головоломка Wordle превратится в телевизионное шоу

Джимми Фэллон запускает телевизионное шоу по мотивам Wordle — знаменитой игры, покорившей миллионы. Что ждёт зрителей в новой версии головоломки?

Читать полностью » Daily Mail: принц Гарри столкнулся с навязчивой поклонницей во время визита в Лондон вчера в 18:30
Без короны и без защиты: принц Гарри снова оказался лицом к лицу с опасной поклонницей

Во время визита в Лондон принц Гарри столкнулся с опасной ситуацией — навязчивая поклонница сумела дважды пробраться к нему. Как это стало возможным и почему его защита больше не гарантирована?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Витамин D в раннем возрасте снижает риск аутизма и шизофрении — данные проекта iPSYCH
Дом
Популярные идеи для кухни, которые разочаровывают на практике
ДФО
Антициклон удерживает над Приморьем ясную и безветренную погоду с ночными заморозками
Авто и мото
Эксперт Максим Шелков: разброс дат деталей поможет выявить угнанный автомобиль
Технологии
Anthropic выходит на индийский рынок и готовит сотрудничество с телеком-гигантом Reliance Jio
Дом
Системы хранения для детской комнаты: контейнеры, корзины и кармашки
Садоводство
Монарда неприхотлива, устойчива к морозам и цветёт всё лето без пересадки
Питомцы
Белая и бычья акулы вошли в список наиболее агрессивных морских хищников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet