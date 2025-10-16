Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Блинный торт с заварным кремом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:53

Торт, который покорил СССР: как простой десерт стал легендой

Рецепт торта Микадо с шоколадным кремом получается нежным

Торт Микадо — это легендарный десерт армянской кухни, который объединяет в себе простоту и богатство вкуса. Его любят за тающие во рту тончайшие коржи и густой шоколадно-карамельный крем на варёной сгущёнке. Несмотря на кажущуюся сложность, сделать его дома вполне реально: нужно лишь немного терпения и желание создать настоящее лакомство, которое не уступает тортам из лучших кондитерских.

История десерта

Название "Микадо" восходит к Японии, где это слово означает "император". Но придумали торт вовсе не японцы — рецепт появился в советские годы в Армении, когда хозяйки начали экспериментировать с варёной сгущёнкой и тонкими слоями теста. Благодаря своей лёгкости и нежному аромату, торт быстро стал любимцем не только на Кавказе, но и по всей стране.

"Микадо — это торт, который невозможно испечь в спешке, но результат стоит каждой минуты", — отмечает кулинар и блогер Ирина Арутюнян.

Ингредиенты и пропорции

Компонент Количество Комментарий
Для теста:
Мука пшеничная 520 г Обязательно просеянная
Сливочное масло 100 г Холодное
Яйцо 1 шт. Комнатной температуры
Сметана 300 г Жирность не менее 20%
Сода 1 ч. л. Без уксуса
Для крема:
Молоко 400 мл Цельное
Яйца 2 шт. Средние
Мука 50 г Для заваривания
Сливочное масло 200 г Мягкое
Сахар 150 г По вкусу можно чуть меньше
Какао-порошок 4 ст. л. Без сахара
Варёная сгущёнка 450 г Густая
Ванильный сахар 10 г Или ванилин на кончике ножа
Для украшения:
Малина, ежевика по 100 г Свежие или замороженные
Мята несколько листьев По вкусу

Пищевая ценность на 100 г: 299 ккал, белки — 6 г, жиры — 15 г, углеводы — 33 г.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Приготовьте крем.
    Достаньте масло и варёную сгущёнку из холодильника, чтобы они стали мягкими. Молоко подогрейте почти до кипения, но не кипятите.

  2. Сделайте заварную основу.
    В сотейнике взбейте яйца с сахаром и ванилью. Просейте муку и какао, добавьте их к яичной массе. Затем тонкой струйкой влейте горячее молоко, постоянно помешивая.

  3. Заварите крем.
    Поставьте смесь на слабый огонь и, не переставая мешать венчиком, доведите до загустения. Снимите с плиты, накройте пищевой плёнкой в контакт и дайте полностью остыть.

  4. Соедините крем.
    Взбейте масло до пышности, добавьте варёную сгущёнку, а затем постепенно вводите остывшую шоколадную массу. Крем должен получиться гладким и густым. Уберите его в холодильник.

  5. Приготовьте тесто.
    В комбайне смешайте муку с содой, добавьте нарезанное масло и измельчите до состояния крошки. Влейте яйцо и сметану. Быстро соберите тесто в комок.

  6. Разделите и охладите.
    Сформируйте 12-14 шариков, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 40 минут.

  7. Раскатайте коржи.
    Каждый шарик раскатывайте очень тонко — не толще 1 мм. Вырежьте круги диаметром 23 см. Обрезки сохраните для обсыпки.

  8. Выпекайте.
    Коржи наколите вилкой и выпекайте по 5-7 минут при 200 °C до золотистого цвета. Остудите.

  9. Соберите торт.
    В кольце или форме выкладывайте поочерёдно коржи и крем, тщательно промазывая каждый слой. Оставьте на ночь в холодильнике.

  10. Украсьте.
    Наутро обсыпьте крошкой из обрезков или тёртым шоколадом. Украсьте ягодами и мятой. Готово!

А что если…

  • Хотите шоколадный оттенок потемнее? Добавьте 1 ложку растворимого кофе в крем.

  • Не любите варёную сгущёнку? Замените её карамельным или заварным кремом.

  • Нет ягод для украшения? Используйте рубленый орех или кокосовую стружку.

  • Нужна быстрая версия? Испеките половину порции и сделайте мини-тортик на 5-6 коржей.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы
Вкуснейший домашний крем Долгое время приготовления
Хрупкие, тонкие коржи Требует аккуратности при раскатке
Отлично хранится и пропитывается Калорийный десерт
Украшение любого праздника Не подходит для спешки

FAQ (часто задаваемые вопросы)

Сколько хранится торт Микадо?
В холодильнике до 5 дней под крышкой. Со временем он становится только нежнее.

Можно ли заморозить?
Да, но лучше без ягод. Замороженный торт хранится до месяца, размораживайте в холодильнике.

Как сделать крем менее сладким?
Уменьшите количество сгущёнки или замените часть на обычный заварной крем.

Почему коржи ломаются при сборке?
Это нормально — они тонкие и хрупкие. Главное, не бойтесь, крем всё "склеит".

С чем подать Микадо?
Идеально подходит ароматный чай с бергамотом, кофе или бокал десертного вина.

Мифы и правда

Миф 1. Без профессиональной техники торт не получится.
Правда. Всё, что нужно — венчик, миска и терпение. Комбайн лишь ускоряет процесс.

Миф 2. Микадо обязательно должен быть шоколадным.
Правда. Существует ванильный вариант без какао, не менее вкусный и нежный.

Миф 3. Этот торт готовят только к праздникам.
Правда. Его часто делают просто к чаю, ведь он долго хранится и остаётся свежим.

Интересные факты

В советских кондитерских Микадо называли "тортом из детства" и подавали в буфетах при театрах.

Настоящие армянские хозяйки часто добавляют в тесто ложку мёда — для лёгкой карамельной нотки.

Чем дольше стоит торт в холодильнике, тем более мягким и "сливочным" становится его вкус.

