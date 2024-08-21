МЧС опубликовало информацию о спасении из пожара женщины и ребенка на юге Москвы

В Москве на юге города спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома, спасая жизни еще четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России в среду.
По информации ведомства, возгорание произошло в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 3, корпус 1. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 16:53 по московскому времени. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил квартиру.
Спасателям удалось эвакуировать из горящего помещения женщину и ребенка, а также еще четырех человек с верхних этажей. Все пострадавшие были переданы медицинским службам для оказания необходимой помощи. Пожар был быстро локализован и ликвидирован.
На месте происшествия работали 65 специалистов МЧС и было задействовано 16 единиц специальной техники. В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: From Wikimedia Commons/ DVIDSHUB (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В возрасте 68 лет скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль
В Москве на 69-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Советник Хьюз: Трамп думает позвонить Путину по вопросу конфликта на Украине
Старший советник кандидата на пост президента США Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил, что Трамп может связаться с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Бизнес-коуч Сидоропуло арестован на два месяца по делу о мошенничестве
Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Андрея Сидоропуло на два месяца, до 19 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мать убитой подростками школьницы заявила, что не согласна с вердиктом суда
Мать 13-летней школьницы, которая погибла от рук двух подростков в Приморском районе Санкт-Петербурга, намерена обжаловать приговор суда. Она считает, что приговор слишком мягкий и не отражает всей тяжести совершённого преступления.