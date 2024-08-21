МЧС опубликовало информацию о спасении из пожара женщины и ребенка на юге Москвы

В Москве на юге города спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома, спасая жизни еще четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России в среду.

По информации ведомства, возгорание произошло в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома по адресу: улица Газопровод, дом 3, корпус 1. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 16:53 по московскому времени. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил квартиру.

Спасателям удалось эвакуировать из горящего помещения женщину и ребенка, а также еще четырех человек с верхних этажей. Все пострадавшие были переданы медицинским службам для оказания необходимой помощи. Пожар был быстро локализован и ликвидирован.

На месте происшествия работали 65 специалистов МЧС и было задействовано 16 единиц специальной техники. В Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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