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  • Опубликована сегодня в 11:27

Никита Михалков вышел на сцену впервые после болезни

Никита Михалков впервые выступил на сцене после выписки из больницы. Актер и режиссер сыграл одну из главных ролей в спектакле "12" в Театре Сатиры.

По его словам, во время спектакля в зале находились врачи, которые присматривали за состояние актера.

"Мне сказали: будешь играть в спектакле — вылечим. Пришлось вылечиться", — приводят слова Михалкова в пресс-службе театра.

5 января Никиту Михалкова госпитализировали в одну из Московских клиник с гриппом. Через пять дней он сам написал в Telegram, что проходит обследование и получает лечение.

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