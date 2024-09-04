Экспедиция "Михаила Сомова": от Архангельска до Чукотки с важным грузом

Научно-исследовательское судно "Михаил Сомов" отправилось из Архангельска в арктическую экспедицию по Северному морскому пути, направляясь к Чукотке.

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" отправилось из Архангельска в экспедицию по Северному морскому пути до Чукотки. Маршрут экспедиции пройдет через шесть арктических морей: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Крайней точкой станет остров Врангеля.

В ходе экспедиции судно доставит грузы на труднодоступные полярные станции, включая топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, стройматериалы и другой груз. Кроме того, на борту судна находятся специалисты, которые проведут техническое обслуживание метеорологического оборудования, средств связи и энергетики, программного обеспечения на полярных станциях.

На нескольких станциях будет доставлено новое оборудование, включая модульное здание дизельной и вышку для ледовых наблюдений на МГ-2 имени Г. А. Ушакова. Судно также доставит новые дизель-генераторные установки на труднодоступные станции Чукотки.

В рамках экспедиции на мыс Челюскин будет доставлена группа волонтеров проекта "Чистая Арктика", которые будут убирать территорию от отходов, оставшихся с советских времен. Они также отремонтируют одно из зданий полярной станции, в котором в дальнейшем планируется размещать технический персонал и участников проекта.

В ходе рейса на судне будет работать съемочная группа, которая занимается созданием документального фильма об истории и сегодняшнем дне "Михаила Сомова". Фильм приурочен к 50-летнему юбилею судна, который будет отмечаться в 2025 году.

Арктическая экспедиция продлится два месяца. Планируется, что в Архангельск "Сомов" вернется в начале ноября. Экспедиция является важным событием в области арктических исследований и будет способствовать развитию научных знаний о регионе.

Судно "Михаил Сомов" является одним из самых опытных и надежных судов в арктическом флоте России. Оно было построено в 1975 году и с тех пор участвовало во многих арктических экспедициях. Судно оснащено современным оборудованием и имеет опытный экипаж, что позволяет ему выполнять сложные задачи в экстремальных условиях Арктики.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Georg Pik , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )