Михаил Шуфутинский рассказал, с чем связано повышение цен на его выступления

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что повышение стоимости его концертов является естественным явлением. Об этом он сообщил на шоу "Вопрос ребром".
Одна из зрительниц напомнила, что СМИ писали о повышении стоимости выступлений шансонье перед каждым 3 сентября на полмиллиона рублей. Она попросила назвать причину. Михаил Шуфутинский пошутил, что цену на концерты поднимает не он, а "третье сентября".
"Нас с каждым годом становится меньше. Если цены поднимают на наши выступления, наше присутствие, я считаю это вполне естественным. Если мы не заслужили бы, нам бы не повышали цены. Ничего в этом плохого не вижу. Жалко, что всего на полмиллиона", — пояснил он.
Ранее Игорь Николаев заявил, что Игорь Крутой и Михаил Шуфутинский что-то задумали.
Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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