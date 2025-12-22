Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:22

Мегаполисы на костях провинции: что скрывает миграционная политика России

Рост мегаполисов в России приводит к социальным и экономическим рискам — Шевченко

Миграция и расширение мегаполисов, по мнению журналиста и политика Максима Шевченко, выгодны не людям и не экономике в целом, а тем, кто зарабатывает на концентрации населения. В интервью Pravda.Ru Шевченко объяснил, что текущая миграционная политика в России обслуживает интересы крупного бизнеса и элит, а не нужды коренного населения или развития регионов.

Миграционная политика как инструмент крупного бизнеса

Шевченко акцентировал внимание на том, что миграционная политика направлена на привлечение рабочей силы, которая обслуживает интересы мегаполисов, но не способствует благосостоянию всей страны. По его мнению, ставка на рост крупных городов и привлечение мигрантов служит выгодам только тем, кто заинтересован в создании новой экономики, особенно цифровой.

"Это же мигранты, которых сюда заманивают сознательно. Нам вообще не нужны эти массы населения, нам не нужны эти мегагорода. Вот эти мегагорода, которые нужны только тем, кто создает новую экономику, цифровую, для которых люди — это живая нефть", — заявил Шевченко.

Такой подход, по его словам, приводит к тому, что в мегаполисы стекаются трудовые ресурсы, а регионы и провинции постепенно опустошаются. Этот процесс, по мнению политического эксперта, не способствует гармоничному развитию страны и приводит к экономическому и социальному неравенству.

Завоз рабочей силы вместо инвестиций в социальные ресурсы

Шевченко также подчеркнул, что вместо того чтобы инвестировать в социальное обеспечение и развитие инфраструктуры для коренного населения, власти предпочитают привозить рабочую силу из других стран, в частности, из Центральной Азии. Это решение создает долгосрочные социальные и экономические риски, так как оно не учитывает потребности местных жителей и не способствует улучшению условий жизни в отдаленных районах.

"Вместо того, чтобы вкладываться в развитие социальных ресурсов коренного населения, стали завозить сюда жителей Центральной Азии", — отметил журналист.

Это может привести к тому, что регионы останутся без достаточных инвестиций в образование, здравоохранение и другие социальные потребности, в то время как крупные города получат дешевую рабочую силу, но не обеспечат устойчивое развитие страны в целом.

Последствия для экономики и общества

Рост мегаполисов и высокая миграция, по мнению Шевченко, могут создавать дополнительные социальные и экономические проблемы в будущем. Без равномерного распределения ресурсов и внимания к региональному развитию, процесс концентрации населения в крупных городах может привести к ухудшению качества жизни в провинции, росту социальной напряженности и увеличению неравенства.

Таким образом, миграционная политика, ориентированная на привлечение рабочей силы и рост мегаполисов, может быть выгодна только крупному бизнесу и элитам, но не способствует долгосрочному улучшению условий жизни и развития страны в целом.

