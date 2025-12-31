Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Полицейский на публичном мероприятии
Полицейский на публичном мероприятии
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:02

Не заплатили вовремя — граница закрылась: в Крыму прошла жёсткая проверка мигрантов

Задолженность иностранцев превысила полмиллиона рублей — МВД по Республике Крым

В Крыму подвели итоги масштабной операции, в ходе которой внимание силовиков было сосредоточено на иностранных гражданах с неоплаченными штрафами. Проверки затронули миграционную сферу, трудовые отношения и соблюдение административного законодательства. О результатах мероприятий, прошедших во второй половине декабря, сообщили в МВД по Республике Крым.

Операция проводилась в сжатые сроки и охватила сразу несколько направлений. Основной задачей стало выявление должников и предотвращение повторных нарушений, способных повлиять на миграционную обстановку в регионе.

Проверки миграционного законодательства

Как уточнили в МВД, оперативно-профилактическая операция "Должник" проходила с 15 по 28 декабря. В этот период сотрудники управления по вопросам миграции организовали комплексные проверки иностранных граждан, ранее привлечённых к административной ответственности.

В ходе мероприятий правоохранители составили 26 административных материалов в отношении лиц, не оплативших штрафы в установленный срок. Нарушителям разъяснили правовые последствия просрочки, включая риск ужесточения мер ответственности.

Решения о въезде и взыскании задолженностей

По итогам проверок было принято 80 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. В МВД подчеркнули, что наличие административных задолженностей может стать основанием для ограничения въезда на территорию страны.

Для принудительного взыскания долгов подготовлены 153 заявления о возбуждении исполнительного производства. Общая сумма задолженности превысила полмиллиона рублей, а материалы были направлены в службу судебных приставов для дальнейшей работы.

Выдворение и ответственность работодателей

Помимо финансовых мер, к ряду иностранных граждан были применены более жёсткие санкции. В отношении 19 человек вынесены решения о принудительном выдворении за пределы России.

Отдельное внимание уделялось работодателям, нарушавшим требования законодательства. К административной ответственности привлечены 25 организаций и физических лиц, которые незаконно привлекали иностранцев к трудовой деятельности.

