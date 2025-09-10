Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рабочие из дальнего зарубежья в российском производстве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:40

Миграционная амнистия на финишной прямой: Владивосток решает судьбу тысяч иностранцев

10 сентября во Владивостоке завершается срок действия миграционной "амнистии". Это последний шанс для иностранцев, находящихся в России нелегально, легализовать своё пребывание без риска выдворения. С начала года в Приморье своим правом воспользовались около 8 тысяч человек.

Как проходит финальный день

Возле паспортно-визового сервиса города обстановка спокойная. В очереди около сорока человек, все они разместились за ограждением у входа. По данным издания NewsVl, драк и громких конфликтов, как это было весной, нет, а полиция ограничивается дежурством в автомобилях.

Напомним, указ о "миграционной амнистии" вступил в силу 1 января 2025 года. Первоначально иностранцам с просроченными документами давали срок до 30 апреля, чтобы оформить статус или покинуть страну.

Ажиотаж весной и перенос сроков

Конец апреля запомнился напряжённой атмосферой: у миграционного центра на улице Стрелковой собирались огромные толпы. Люди стояли в очередях часами и сутками, вокруг возникали конфликты, а прилегающая территория была завалена мусором.

Чтобы снизить напряжение, власти приняли решение продлить срок до 10 сентября. Этот шаг позволил избежать массовых скоплений и дал иностранцам больше времени для легализации.

Значение для региона

По мнению экспертов, амнистия особенно актуальна для Дальнего Востока, где ощущается нехватка рабочей силы. Эксперт по вопросам миграции Сергей Пушкарев отмечал, что выгоднее всего для региона привлекать работников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Вьетнама, КНДР, Мьянмы, Бангладеш и Индии. Эти страны ближе географически, а их граждане чаще соглашаются на работу в строительстве и сельском хозяйстве.

Амнистия позволила тысячам людей избавиться от риска депортации, а региону — частично закрыть потребность в рабочей силе. Однако эксперты считают, что подобные меры должны сопровождаться системной миграционной политикой, иначе проблема с нелегалами вернётся уже через несколько лет.

Три интересных факта

  1. Россия уже проводила аналогичную миграционную амнистию в 2014 году, но тогда она коснулась в основном граждан Украины.
  2. Владивосток стал одним из лидеров по числу легализовавшихся мигрантов в 2025 году.
  3. По данным МВД, чаще всего на амнистию откликаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

