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120 нелегалов будут выдворены из РФ после рейда на складе Ozon в Подмосковье
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120 нелегальных мигрантов будут выдворены из России после рейда на складе Ozon в подмосковном Пушкино

120 нелегалов будут выдворены из РФ после рейда на складе Ozon в Подмосковье

Более ста нелегальных мигрантов будут высланы из России после рейда на складе Ozon в Пушкино, который состоялся 11 июля. Об этом пишет издание "Царьград".

Сотрудники правоохранительных органов прибыли для проверки документов работников склада маркетплейса. В ходе проверки выяснилось, что 120 сотрудников находятся в стране незаконно. Среди них 45 человек из Узбекистана, 29 из Таджикистана, а остальные из Азербайджана, Алжира, Анголы, Бенина, Гамбии, Гвинеи, Замбии, Индии, Камеруна, Конго, Марокко и Сьерра-Леоне.

Было возбуждено уголовное дело по статье 322 УК России ("Организация незаконной миграции").

Мигрантов разместили в центре временного содержания иностранных граждан, их ждет депортация.

Фото: сайт градостроительного комплекса Москвы (Creative Commons Attribution 4.0)

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