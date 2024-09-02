120 нелегальных мигрантов будут выдворены из России после рейда на складе Ozon в подмосковном Пушкино

Более ста нелегальных мигрантов будут высланы из России после рейда на складе Ozon в Пушкино, который состоялся 11 июля. Об этом пишет издание "Царьград".
Сотрудники правоохранительных органов прибыли для проверки документов работников склада маркетплейса. В ходе проверки выяснилось, что 120 сотрудников находятся в стране незаконно. Среди них 45 человек из Узбекистана, 29 из Таджикистана, а остальные из Азербайджана, Алжира, Анголы, Бенина, Гамбии, Гвинеи, Замбии, Индии, Камеруна, Конго, Марокко и Сьерра-Леоне.
Было возбуждено уголовное дело по статье 322 УК России ("Организация незаконной миграции").
Мигрантов разместили в центре временного содержания иностранных граждан, их ждет депортация.
Фото: сайт градостроительного комплекса Москвы (Creative Commons Attribution 4.0)
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