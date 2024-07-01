В России значительно выросло количество преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Выступление министра было опубликовано в Telegram-канале представителя МВД Ирины Волк.
"Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению… Они действительно активизировались", — сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Вслед за главой Следственного Комитета России Александром Бастрыкиным, министр внутренних дел отметил, что иностранные граждане совершают серьёзные резонансные преступления и это может привести к росту межнациональной напряжённости.
Колокольцев подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными для России и требуют совместных усилий не только федеральных ведомств, но и региональных органов власти.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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