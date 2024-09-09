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Двоих мигрантов осудят за изнасилование спящих девушек в Москве
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Следствие окончило расследование по делу об изнасиловании спящих девушек мигрантами из Киргизии

Двоих мигрантов осудят за изнасилование спящих девушек в Москве

В Москве следователи завершили расследование дела против двух граждан Киргизии, обвиняемых в изнасиловании двух практически незнакомых девушек в квартире на проспекте Мира. Об этом сообщили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранные граждане обвиняются по статье 131 УК РФ ("Изнасилование"). В настоящее время они находятся под стражей, а их дело направлено в суд для рассмотрения.

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 июля двое обвиняемых, находясь в квартире на проспекте Мира, выпили и, убедившись, что девушки, с которыми они были мало знакомы, спят и не могут сопротивляться, изнасиловали их. Один из них снял происходящее на видео.

Фото: Freepik.com

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