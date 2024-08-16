Иностранцев могут обязать сдавать биометрию при въезде в Россию по новому законопроекту: комментарий эксперта

В Государственную думу Сергеем Мироновым внесён законопроект, который обязывает иностранных граждан предоставлять свои биометрические данные при въезде в страну на срок более 90 дней.

По словам автора проекта, имели место случаи, когда после совершения правонарушений, за которые иностранцы были депортированы, они незначительно изменяли имена или фамилии и возвращались при этом в Россию, заменив свои документы. Миронов уверен, что сбор биометрических данных при въезде в страну поможет избежать таких инцидентов.

Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, прокомментировал данный проект:

"Я не считаю, что такой закон будет принят, хоть и многие поддержат эту инициативу. Но в наше время, в нынешней ситуации, по-моему, это слишком дорого для бюджета РФ. Это хорошо, когда снимаются биометрические данные для контроля за данной ситуацией. Однако первое, что нам нужно — соответствующая информационная система. Если будут сниматься биометрические данные на каждом контрольно-пропускном пункте, то это будет эффективно. Такая мера позволит выдворить нарушителя за пределы РФ и не допустить его повторного въезда. А для этого нужна информационная система. Я не уверен, что в данный момент оснастить все эти 147 пунктов пропуска реально. Но если такая возможность есть, я бы поддержал эту инициативу".

Фото: commons.wikimedia.org/DarienLizard (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)