Проверки документов и автотранспорта: как в российском городе контролируют миграцию

В Севастополе стартовали масштабные рейды, направленные на контроль соблюдения миграционного законодательства. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, операция проводится силовыми ведомствами в рамках комплекса профилактических и поисковых мероприятий.

Основное внимание уделяется районам Фиолентовского шоссе в Гагаринском округе, а также 26 садоводческим товариществам между остановками "Маяк" и "Муссон". В ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов выборочно проверяют документы у граждан, а также усиливают контроль за движением автомобильного транспорта.

Операция согласована с городским оперативным штабом и направлена на выявление нарушений миграционного режима. Подобные меры стали частью системной работы властей по поддержанию правопорядка и безопасности в регионе.

Ранее в Крыму уже проводились аналогичные рейды, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. Власти подчеркивают, что такие мероприятия носят профилактический характер и призваны обеспечить соблюдение законодательства как приезжими, так и работодателями.

Жителей города просят с пониманием отнестись к проводимым проверкам и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.