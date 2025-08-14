Разделённый мегаполис: почему Дубай рискует рухнуть под грузом контрастов

Пышные небоскребы, лакшери и законы шариата — внешне Дубай кажется городом будущего. Но за этой обложкой скрываются острые социальные контрасты, о которых редко говорят публично.

Пользователь Reddit с ником Loose-Adagio2516, 17-летний подросток, эмигрировавший из Судана в Объединённые Арабские Эмираты, рассказал, какова жизнь в мегаполисе, где соседствуют роскошь и эксплуатация. Он живёт с родителями в статусной части города, среди обеспеченного населения. Но, как признается сам автор, он не закрывает глаза на тени "арабской мечты".

"Просто отвратительно": как живут рабочие-мигранты

"Я бывал там, где живут рабочие. Один раз мне нужно было в туалет — и то, что я увидел, просто отвратительно", — пишет подросток.

По его словам, многие мигранты из стран Юго-Восточной Азии (например, Индии, Бангладеш или Филиппин), работающие на стройках и в сервисе, живут в крайне тяжёлых условиях. Плесень на стенах, антисанитария, теснота — всё это реальность их жизни в трудовых лагерях.

Жесткие схемы принуждения

Особенно тревожит то, что у этих людей часто отбирают паспорта. Это делается для того, чтобы рабочий не мог уехать, не выполнив контракт. И хотя такая практика незаконна, жаловаться — значит рисковать депортацией и потерей хоть какого-то дохода.

"Они не идут в полицию. Если сообщат — их просто вышлют домой, где зарплаты в разы ниже. Это замкнутый круг", — подчёркивает автор поста.

Между лицемерием и законами: вечеринка по-британски

Одна из распространённых иллюзий — строгая "сухость" в Дубае. Но, как утверждает подросток, всё не так однозначно.

"Мои одноклассники — в основном британцы — устраивают вечеринки с алкоголем. Двое ещё и курят траву время от времени", — делится он.

Хотя за наркотики в ОАЭ предусмотрены крайне жёсткие наказания, и местные действительно сторонятся алкоголя, среди части иностранных подростков царит совершенно иная культура. Подросток подчёркивает: все понимают, насколько это рискованно, но тяга к свободе оказывается сильнее страха перед законом.

Класс — не всегда защита

Автор поста сам относится к обеспеченной семье и живёт в безопасном районе. Но это не мешает ему видеть разницу между "жителями башен" и теми, кто обслуживает их быт.

Особенно больно ему наблюдать за тем, как и сами мигранты с более высоким статусом (например, офисные сотрудники) могут пренебрежительно относиться к своим землякам-строителям. Подобное классовое презрение, по его мнению, укоренилось глубоко.

Город контрастов

Пост подростка вызвал активную дискуссию. Кто-то благодарил за честность, кто-то сомневался в правдивости описанного. Но ясно одно: блестящий фасад Дубая не скрывает социальных проблем. Они есть — и о них нужно говорить.