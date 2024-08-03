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В Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов
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В нескольких европейских городах прошли протесты после трагического инцидента

В Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов

Протесты против мигрантов прошли в нескольких городах Великобритании, включая Манчестер, Портсмут, Белфаст, Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл, привлекая внимание нескольких тысяч участников. Одновременно прошли и антирасистские демонстрации, организованные левыми силами. В Белфасте протесты привлекли как протестантов-юнионистов, так и католиков-националистов, выражающих противоположные политические взгляды. В связи с протестами, полиция в Англии и Уэльсе находится в состоянии повышенной готовности, ожидая акции минимум в 20 городах.

Протесты возникли на фоне трагического инцидента в Саутпорте, где 17-летний подросток Аксель Рудакубана напал с ножом на участников детского мастер-класса, в результате чего пострадали 11 детей, пятеро из них в критическом состоянии. Рудакубана, этнический руандиец, был немедленно задержан.

Беспорядки разгорелись в Саутпорте и других городах, где крайне правая English Defence League организовала протесты. В Лондоне и Хартлпуле прошли массовые задержания, а в Сандерленде столкновения с полицией привели к ранениям четырех офицеров и аресту десяти протестующих.

Фото: commons.wikimedia.org/Ideophagous (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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