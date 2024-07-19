Законодатели предложили внести изменения в законопроект, регулирующий процедуру выдворения иностранных граждан из Российской Федерации. Согласно новым поправкам, которые доступны в электронной базе Государственной Думы, компетентные органы получат право временно помещать выдворяемых лиц в специализированные учреждения.
Предлагается наделить руководство Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и Пограничной службы полномочиями принимать решение о помещении иностранцев или лиц без гражданства в специальные учреждения. Такое решение может быть принято как на федеральном, так и на территориальном уровне указанных ведомств.
Важно отметить, что срок пребывания в специальном учреждении ограничен 48 часами. По истечении этого времени дальнейшее содержание иностранного гражданина возможно только на основании судебного постановления.
Данные изменения вносятся в рамках законопроекта, который расширяет полномочия органов внутренних дел в вопросах принятия решений о выдворении иностранных граждан. Предложенные поправки призваны упорядочить процедуру выдворения и обеспечить ее эффективность, соблюдая при этом права иностранных граждан.
Эти нововведения могут существенно повлиять на практику работы с иностранцами, нарушившими миграционное законодательство, и ускорить процесс их выдворения из страны.
Фото:commons.wikimedia.orgДонСаймон(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion)
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