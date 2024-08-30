Сотрудниками ФСБ был пресечен один из каналов незаконной миграции в Севастополе

Сотрудники ФСБ совместно с полицией в Севастополе задержали организаторов нелегальной миграции на полуостров. В результате были возбуждены уголовные дела, о чём сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Как стало известно, гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Севастополь и организовал нелегальную миграцию иностранцев на Крымский полуостров. Он находил мигрантов без российских документов и передавал их своему пособнику — 33-летнему гражданину России, который работал прорабом на строительстве частного дома в Бахчисарае.

Прораб обеспечивал мигрантов оплачиваемой работой и временным жильём, размещая их в бытовках на стройке. Фиктивную постановку иностранцев на миграционный учёт обеспечивала 59-летняя знакомая организатора, которая проживала в СНТ "Строитель-3". Она готовила поддельные уведомления о прибытии иностранцев и подавала их в Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю.

В отношении организатора схемы возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: часть 4, 5 статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации) и пункт "а" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая группой лиц по предварительному сговору). По этим же статьям возбуждено дело в отношении прораба. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В отношении женщины, которая регистрировала иностранцев в своём доме, возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы.

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