Уполномоченная по защите предпринимателей Минеева: Москве нужны мигранты

Столица России сталкивается с дефицитом рабочей силы, особенно в таких отраслях, как строительство, транспорт, торговля и общественное питание.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева подчеркнула необходимость привлечения трудовых мигрантов из соседних стран, однако отметила важность регулирования этого процесса. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Минеева отметила, что ситуация с кадрами в Москве достаточно серьезная, хотя и различается в зависимости от отрасли. Наиболее остро проблема нехватки рабочих рук стоит в строительстве, транспорте, розничной торговле, ресторанном бизнесе.

Минеева напомнила, что Президент России неоднократно подчеркивал необходимость привлечения трудовых мигрантов для обеспечения функционирования российской экономики. Однако, по ее мнению, важно, чтобы приезжающие мигранты уважали российские традиции, ценности и законы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы высказалась за необходимость регулирования процесса трудовой миграции таким образом, чтобы мигранты, приехавшие работать в определенную компанию, оставались в ней как минимум до тех пор, пока не будут компенсированы затраты на их перевозку и оформление.

Минеева сообщила, что в рамках рабочей группы по миграции при уполномоченном совместно с адвокатами и представителями бизнеса разрабатываются инициативы, которые будут направлены в органы исполнительной власти для дальнейшей реализации.

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