Расширение полномочий правоохранительных органов в сфере миграционного контроля может ограничить права законопослушных россиян. Такое опасение на заседании профильного комитета Совета федерации выразил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов.
Он подчеркнул, что новые поправки к закону о мигрантах "отвечают сложившейся политической ситуации и ожиданиям общества" в России, но несёт определённую угрозу.
"Документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих тем лиц, просто при наличии "достаточных оснований полагать", что там находится "контролируемое лицо". В Генпрокуратуре усматривают в этом риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища", — сказал Завалунов.
Ранее депутаты Госдумы заявили о необходимости усовершенствовать законодательство в вопросах регулирования миграции. В частности, был одобрен законопроект о лишении российского гражданства иностранцев, не вставших на воинский учет.
Фото: commons.wikimedia.org/DonSimon (Creative Commons CC0 1.0).
Медведев: Молдавии не стоит играть с историей, если она не хочет повторить судьбу Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Молдавию от необдуманных действий в отношении исторической памяти, призвав избежать повторения трагического опыта Украины.
Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава
По информации, полученной от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские военные используют грузовые поезда с зерном для перевозки личного состава и техники.
РБК: 1 августа ФСБ обнаружила незаконное производство сигарет в Калужской области
ФСБ изъяла поддельные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans и белорусские "Корона Kalipso" на сумму 800 млн рублей.
В России одобрили закон о прекращении гражданства РФ без постановки на воинский учет
Совет Федерации на своем заседании принял закон, расширяющий основания для прекращения гражданства Российской Федерации. Теперь к ним добавлено неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.