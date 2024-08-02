"Риски нарушения прав": почему новый закон о мигрантах угрожает законопослушным россиянам

Расширение полномочий правоохранительных органов в сфере миграционного контроля может ограничить права законопослушных россиян. Такое опасение на заседании профильного комитета Совета федерации выразил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов.

Он подчеркнул, что новые поправки к закону о мигрантах "отвечают сложившейся политической ситуации и ожиданиям общества" в России, но несёт определённую угрозу.

"Документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих тем лиц, просто при наличии "достаточных оснований полагать", что там находится "контролируемое лицо". В Генпрокуратуре усматривают в этом риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища", — сказал Завалунов.

Ранее депутаты Госдумы заявили о необходимости усовершенствовать законодательство в вопросах регулирования миграции. В частности, был одобрен законопроект о лишении российского гражданства иностранцев, не вставших на воинский учет.

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