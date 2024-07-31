Следственный комитет возбудил уголовное дело против мигрантов из Таджикистана, избивавших прохожих в подмосковных Мытищах. В данный момент речь идёт о хулиганстве, но не исключено, что в дело добавятся и другие статьи, сообщает РИА Новости.
Поводом к расследованию стали несколько видео в интернете, где молодые мигранты избивают и оскорбляют прохожих. На одном из роликов, предположительно, лидер хулиганской группировки, по имени Самандар, нецензурно выражается, призывая "мужчин, если они есть" ответить ему, и заявляет, что он и его друзья могут "навести порядок даже в аду".
Местные жители определили, что местом действия агрессоров были улицы Юбилейная и Борисовка.
"У детской площадки на Юбилейной, 24а, постоянно их вижу. Кричат на своем языке, матерятся, оскорбляют прохожих. Также знаю про несколько избиений", — рассказала агентству одна из очевидиц.
Женщина добавила, что не раз видела у детей-мигрантов ножи и электрошокеры.
На провокационные видео обратили внимание общественники и пользователи Сети, возмущаясь бездействием полиции. В пабликах быстро установили личности мигрантов, их места жительства и аккаунты в соцсетях, большиинств из которых уже удалены или закрыты.
Спустя сутки после скандала Самандар опубликовал видеоизвинение в соцсетях с признанием в любви к России. Несмотря на это, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия.
"Группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 года рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в сеть Интернет, — сообщили в СУ СКР по Московской области. — Сейчас мы устанавливаем всех подозреваемых и потерпевших".
После этого Самандар поспешно покинул Россию, записав видео с намёком, что находится в другой стране.
Если вина хулиганов будет доказана в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Flickr/Геннадий Грачёв (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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