Следственный комитет возбудил уголовное дело против мигрантов из Таджикистана, избивавших прохожих в подмосковных Мытищах. В данный момент речь идёт о хулиганстве, но не исключено, что в дело добавятся и другие статьи, сообщает РИА Новости.

Поводом к расследованию стали несколько видео в интернете, где молодые мигранты избивают и оскорбляют прохожих. На одном из роликов, предположительно, лидер хулиганской группировки, по имени Самандар, нецензурно выражается, призывая "мужчин, если они есть" ответить ему, и заявляет, что он и его друзья могут "навести порядок даже в аду".

Местные жители определили, что местом действия агрессоров были улицы Юбилейная и Борисовка.

"У детской площадки на Юбилейной, 24а, постоянно их вижу. Кричат на своем языке, матерятся, оскорбляют прохожих. Также знаю про несколько избиений", — рассказала агентству одна из очевидиц.

Женщина добавила, что не раз видела у детей-мигрантов ножи и электрошокеры.

На провокационные видео обратили внимание общественники и пользователи Сети, возмущаясь бездействием полиции. В пабликах быстро установили личности мигрантов, их места жительства и аккаунты в соцсетях, большиинств из которых уже удалены или закрыты.

Спустя сутки после скандала Самандар опубликовал видеоизвинение в соцсетях с признанием в любви к России. Несмотря на это, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия.

"Группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 года рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в сеть Интернет, — сообщили в СУ СКР по Московской области. — Сейчас мы устанавливаем всех подозреваемых и потерпевших".

После этого Самандар поспешно покинул Россию, записав видео с намёком, что находится в другой стране.

Если вина хулиганов будет доказана в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Flickr/Геннадий Грачёв (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).