В Красноярском крае с 2025 года запретят работать в некоторых сферах мигрантам

Губернатором Красноярского края Котюковым подписано постановление, которым введен запрет на трудоустройство иностранных граждан, работающих по патентам, в отдельных отраслях экономики с 2025 года, говорится в сообщении правительства региона.
Указ «Об установлении запрета на привлечение к трудовой деятельности на основании патентов субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, к отдельным видам экономической деятельности» вступит в силу 1 марта 2025 года с
Согласно тексту документа, закон запрещает мигрантам работать в такси и специальных магазинах, реализующих табачные изделия и алкогольную продукцию.
Главное управление МВД России по Красноярскому краю и Федерация профсоюзов содействовали принятию решения, которое основывалось на предложениях, поступивших от ГУ МВД России по стране.
В официальном заявлении говорится, что целью запрета является повышение безопасности, снижение количества преступлений, совершаемых мигрантами, а также поддержание баланса трудовых ресурсов.
По данным правительства региона, указ предоставит работодателям максимум два месяца, начиная с даты встулпения в силу, для замены иностранных работников.
По поручению Котюкова во взаимодействии с ГУ МВД России будут изучены аналогичные отрасли и виды деятельности на территории субъекта для дальнейшего расширения подобных сфер трудовой деятельности.
Фото: commons.wikimedia.org
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