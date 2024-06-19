В отношении 20-летнего гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Как сообщает Telegram-канал столичного главка СК РФ, 18 июня молодой человек потушил свечи в помещении Храма святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова и применил насилие в отношении женщины, которая находилась в храме. По версии следствия, эти действия были совершены с целью оскорбить религиозные чувства верующих.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ... С целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма"", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Гражданин Таджикистана Аскар Бутаев недавно приехал в Россию и жил в хостеле, расположенном неподалеку.

Фото: commons.wikimedia.org/Профессор Смотритель( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)