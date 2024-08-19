Некоторые депутаты Государственной думы от националистической политической партии Российской Федерации ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в нижнюю палату Федерального собрания проект, который запрещает не имеющим российского гражданства трудовым мигрантам транспортировать свою семью в государство. С законопроектом ознакомилось российское информационное агентство РИА Новости.

Как сообщается, планируется сделать запрет на въезд на территорию России иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые намерены прибыть в РФ в качестве родственника иностранного гражданина, временно находящегося в государстве для того, чтобы реализовывать свой целесообразный, осознанный труд на основании соглашения между работодателем и работником.

Создатели нового законопроекта объяснили, что он касается малоквалифицированных работников, которые находятся на территории РФ исключительно на основании соглашения между работодателем и специалистом или патента, но не имеющих каких-либо других оснований на то, чтобы жить в данном государстве. Однако исключение будет сделано для тех работников, которые считаются высококвалифицированными.

Как сообщил российский политический деятель Леонид Слуцкий, который на данный момент является руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе, семьи трудовых мигрантов обязаны ожидать их у себя в стране. Когда они со своими родственниками находятся в России, начинают существовать небольшими анклавами, общаются на своём языке и презрительно относятся к россиянам. Кроме того, добавил он, часто происходит так, что мигранты даже не расплачиваются по счетам жилищно-коммунального хозяйства и набирают огромные задолженности. Всё это создаёт большие проблемы, которые необходимо ликвидировать, считает он.

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