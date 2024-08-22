Некоторых мигрантов в РФ могут лишить гражданства

Депутаты от российской политической социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" намерены внести в ГД проект, который подразумевает, что в случае, если мигрант совершил насильственные действия сексуального характера, то его должны лишить устойчивой правовой связи с Российской Федерацией в виде гражданства страны. Документация возможного законопроекта находится у агентства РИА Новости.
Как объясняется, проект подразумевает увеличить реестр преступных деяний, осуществление которых повлечёт за собой лишение гражданства РФ. Было выдвинуто предложение включить в данный список осуществление любого насильственного действия или же принуждение к такому роду действий.
Помимо этого, российская политическая партия сообщила о необходимости отбирать российское гражданство за покушение на жизнь и использование насильственных деяний в отношении государственных служащих.
Российский политический и государственный деятель Сергей Миронов, который является руководителем партии, заявил, что из-за страха перед мигрантами в некоторых субъектах Российской Федерации увеличивается количество представительниц женского пола, которые остерегаются выходить вечерами на улицу. По его мнению, это весьма актуальная проблема, которая создаёт необходимость лишения устойчивой правовой связи с Россией в виде гражданства государства некоторых мигрантов.
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