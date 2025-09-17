Легализация на финише: тысячи мигрантов прошли оформление в Екатеринбурге и области

В Свердловской области свыше 8 тысяч иностранцев оформили своё пребывание в России. Об этом сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Сроки и требования

Указ президента Владимира Путина, который устанавливал крайний срок для легализации мигрантов, истёк 10 сентября. До этой даты иностранные граждане должны были урегулировать правовой статус или покинуть территорию страны.

Итоги кампании

"Основная нагрузка по данному направлению деятельности легла на подразделения полиции по вопросам миграции. За отчётный период на Среднем Урале легализовано 8 232 иностранных гражданина", — отметил Горелых.

Среди них:

более 5 тысяч человек прибыли из Узбекистана и Таджикистана;

ещё 2 285 — из Кыргызстана.

Оценка работы

По словам Горелыха, Генконсул Кыргызстана Максат Тентимишов положительно оценил работу свердловской полиции. Он также посетил новый миграционный центр на улице Кислородной, где лично осмотрел помещения и отметил высокое качество предоставляемых услуг.

Свердловская область вошла в число пяти лучших регионов России по организации работы с иностранцами, подчеркнул представитель МВД.