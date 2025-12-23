С 2026 года рынок труда Кубани ждёт резкий поворот: подписан документ, который меняет всё

Решение о радикальном изменении правил привлечения иностранной рабочей силы в Краснодарском крае вступит в силу уже с начала 2026 года. Документ, который существенно повлияет на рынок труда региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Что предусматривает новое постановление

Согласно подписанному постановлению, с 1 января 2026 года в Краснодарском крае вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, во всех сферах экономической деятельности. Речь идет именно о патентной системе, которая традиционно использовалась работодателями для найма иностранных работников в различных отраслях — от услуг до промышленности.

Исключение сделано лишь для отдельных направлений. В частности, для строительства масштабных инвестиционных проектов и социально значимых объектов запрет начнет действовать позже — с 1 марта 2026 года. Такое решение связано с необходимостью завершения уже запущенных проектов и сохранения стабильных темпов строительства.

Цели ограничения иностранной рабочей силы

В администрации края подчеркивают, что введение запрета направлено на поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов и создание условий для приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации. Региональные власти исходят из того, что внутренний рынок труда обладает достаточным потенциалом для закрытия ключевых потребностей экономики.

Отмечается, что новые меры должны способствовать более активному вовлечению местного населения в экономику края, а также снижению зависимости отдельных отраслей от иностранной рабочей силы. При этом власти рассчитывают, что работодатели будут активнее инвестировать в повышение производительности труда и привлечение российских специалистов.

Последовательная политика с 2022 года

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, нынешнее постановление стало логическим продолжением ранее принятого курса. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в регионе уже несколько лет ведется целенаправленная работа по регулированию численности иностранных работников.

С 2022 года в Краснодарском крае действует запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, по отдельным видам деятельности. Эти меры поэтапно расширялись, охватывая наиболее чувствительные для регионального рынка труда сферы. Новый документ фактически завершает этот процесс, распространяя ограничения на весь спектр экономической деятельности.

Влияние на рынок труда и работодателей

Эксперты отмечают, что решение потребует от бизнеса адаптации к новым условиям. Работодателям предстоит пересмотреть кадровую политику, усилить работу с местными трудовыми ресурсами и учитывать изменения при планировании долгосрочных проектов.

Власти региона при этом подчеркивают, что переходный период и отсрочка для отдельных строительных направлений призваны смягчить возможные риски и обеспечить плавное внедрение новых правил без сбоев в реализации приоритетных для края проектов.