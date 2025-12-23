Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мигранты на стройке
Мигранты на стройке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:25

С 2026 года рынок труда Кубани ждёт резкий поворот: подписан документ, который меняет всё

Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края

Решение о радикальном изменении правил привлечения иностранной рабочей силы в Краснодарском крае вступит в силу уже с начала 2026 года. Документ, который существенно повлияет на рынок труда региона, подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Что предусматривает новое постановление

Согласно подписанному постановлению, с 1 января 2026 года в Краснодарском крае вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, во всех сферах экономической деятельности. Речь идет именно о патентной системе, которая традиционно использовалась работодателями для найма иностранных работников в различных отраслях — от услуг до промышленности.

Исключение сделано лишь для отдельных направлений. В частности, для строительства масштабных инвестиционных проектов и социально значимых объектов запрет начнет действовать позже — с 1 марта 2026 года. Такое решение связано с необходимостью завершения уже запущенных проектов и сохранения стабильных темпов строительства.

Цели ограничения иностранной рабочей силы

В администрации края подчеркивают, что введение запрета направлено на поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов и создание условий для приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации. Региональные власти исходят из того, что внутренний рынок труда обладает достаточным потенциалом для закрытия ключевых потребностей экономики.

Отмечается, что новые меры должны способствовать более активному вовлечению местного населения в экономику края, а также снижению зависимости отдельных отраслей от иностранной рабочей силы. При этом власти рассчитывают, что работодатели будут активнее инвестировать в повышение производительности труда и привлечение российских специалистов.

Последовательная политика с 2022 года

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, нынешнее постановление стало логическим продолжением ранее принятого курса. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в регионе уже несколько лет ведется целенаправленная работа по регулированию численности иностранных работников.

С 2022 года в Краснодарском крае действует запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, по отдельным видам деятельности. Эти меры поэтапно расширялись, охватывая наиболее чувствительные для регионального рынка труда сферы. Новый документ фактически завершает этот процесс, распространяя ограничения на весь спектр экономической деятельности.

Влияние на рынок труда и работодателей

Эксперты отмечают, что решение потребует от бизнеса адаптации к новым условиям. Работодателям предстоит пересмотреть кадровую политику, усилить работу с местными трудовыми ресурсами и учитывать изменения при планировании долгосрочных проектов.

Власти региона при этом подчеркивают, что переходный период и отсрочка для отдельных строительных направлений призваны смягчить возможные риски и обеспечить плавное внедрение новых правил без сбоев в реализации приоритетных для края проектов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В горах Краснодарского края температура опустится до -7°C вчера в 12:28
Зимний сюрприз: погода в Краснодаре 22 декабря с туманом и возможным похолоданием

22 декабря в Краснодаре и Краснодарском крае ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, преимущественно без осадков. Важно обратить внимание на туман в утренние часы и возможный гололед в горах.

Читать полностью » Краснодарский край лидирует по количеству отказов по товарным кредитам вчера в 12:20
Ставка на осторожность: в Краснодарском крае рекордно высокие отказы по POS-кредитам

Доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Краснодарском крае достигла 90,4%, что стало одной из самых высоких цифр среди регионов России. Причиной этому стали ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой.

Читать полностью » Краснодарский край входит в десятку лучших регионов России вчера в 12:16
Стабильность на высоте: Кубань заняла место среди десяти лучших регионов страны по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Краснодарский край оказался в числе ведущих российских регионов, набрав стабильные баллы в сфере качества жизни и экономики, подтвердив свой высокий уровень социально-экономического развития.

Читать полностью » Арктический воздух приносит морозы на юг России — синоптики 21.12.2025 в 16:19
Арктика прорвалась на юг: морозы идут туда, где их не ждут

Арктический холод стремительно движется на юг России: в конце декабря отрицательные температуры ожидаются даже в Краснодаре.

Читать полностью » В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС 21.12.2025 в 12:01
Платят почти все — и это не Москва: как Крым вырвался в лидеры по налоговой дисциплине

Крымчане заплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов и вошли в число самых дисциплинированных налогоплательщиков России.

Читать полностью » Крым восстановил статус всероссийской здравницы спустя 105 лет — Константинов 21.12.2025 в 11:56
Полуостров вернул себе главное предназначение: почему в Крым едут лечиться даже зимой

Крым вновь укрепляет статус всероссийской здравницы и готовится принять миллионы туристов, предлагая новогодний отдых и лечение круглый год.

Читать полностью » В Крыму заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла сезонного пика — Асие Абдурашидова 20.12.2025 в 12:01
Приёмные покои забиты: в Крыму вирусы вышли на сезонный максимум

В Крыму фиксируют пик гриппа и ОРВИ: 70% обращений в больницы связаны с вирусными инфекциями дыхательных путей.

Читать полностью » Логистика остаётся главным риском для топливного рынка Крыма — Станислав Митрахович 20.12.2025 в 11:51
Топливо есть, но не всегда вовремя: почему Крым живёт от пика к пику

Эксперт объяснил, почему даже крупные нефтяные компании не смогут полностью снять риски дефицита топлива в Крыму.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Рисовая вода снизила трение волос и повысила их эластичность — учёные
Общество
Средние траты на новогодние подарки составили 7,6 тыс рублей
Общество
Раскрыта судьба абхазских мандарин в России в 2025 году
Мир
Финляндия подняла срок для ВМЖ до 6 лет с 8 января 2026 — МВД Финляндии
ЮФО
Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края
ЮФО
В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю
Экономика
Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года
Общество
Одну категорию россиян обязали работать 1 января
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet