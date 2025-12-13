Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко
© gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:44

Русский язык сдали на милость мигрантов: что теперь будет с нашей медициной

Принятие в России нового закона, который освобождает определённых мигрантов от обязательного знания русского языка, разделило профессиональное сообщество и общество. Об этом сообщает издание "Новости Перми". Закон призван облегчить участие специалистов из-за рубежа в государственных квотах, но именно языковое послабление — одна из самых спорных его частей, поскольку затрагивает сферу здравоохранения и качество услуг для пациентов.

Новые правила и давний кадровый кризис

Совет Федерации утвердил изменения, которые частично освобождают мигрантов, въезжающих по квотным правительственным программам, от необходимости сдавать экзамен на знание русского языка. Такие льготы должны были изначально коснуться и врачей, но после резкой критики эта категория была из текста исключена. Тем не менее закон ещё сильнее открыл путь иностранным специалистам на российский рынок труда, где давно ощущается нехватка кадров.

В российских клиниках многие врачи и средний медперсонал уже имеют иностранное образование и происхождение. Эти специалисты поступали в медицинские вузы, проходили ординатуру и оставались работать в городских поликлиниках и больницах. При этом российские врачи всё чаще уходят в частную медицину или вовсе меняют сферу деятельности из-за нагрузки и низких ставок, усугубляя дефицит квалифицированных кадров.

Примеры из практики и общественные реакции

В Москве, по сообщениям СМИ, работает врач Фархад, который признаёт сложности с русским языком: ему приходится прибегать к интернет-поиску при постановке диагнозов, а пациенты жалуются на непонимание. В одной из поликлиник большинство специалистов — мигранты, что отражает тенденцию усиления зарубежного присутствия в медучреждениях. Такие случаи и отдельные инциденты, в том числе когда человек работал нейрохирургом по фальшивым документам, усилили внимание к теме.

Один из эпизодов, описанных в рассказах пациентов, связан с тем, что Фархад предложил лечить заболевание голодовкой во время Рамадана — жалоба на такой подход, по данным источников, не привела к изменениям, поскольку клиника испытывает острый недостаток персонала. Эти примеры иллюстрируют сложное сочетание кадрового дефицита и растущего числа специалистов, для которых русский язык остаётся барьером.

Макроэкономический контекст и прогнозы

Согласно официальным данным, дефицит медработников в России достигает примерно 150 тысяч человек, включая около 49 тысяч врачей. Министерство труда прогнозирует, что к 2030 году потребность в новых специалистах может составить порядка полумиллиона. Одновременно молодые российские врачи нередко предпочитают работу в частном секторе или уезжают за границу, что усиливает дисбаланс.

Между тем многие страны компенсируют нехватку кадров за счёт мигрантов: так, в Великобритании значительная часть иностранных врачей — выходцы из Индии. В России же позиция некоторых экспертов заключается в необходимости совмещать привлечение зарубежных специалистов с усиленной поддержкой отечественных кадров, в том числе выпускников отечественных медицинских вузов за рубежом. Представители Совета по правам человека критиковали законопроект, что стало одной из причин исключения врачей из списка освобождённых от языкового экзамена.

Квота на привлечение мигрантов в 2025 году увеличена с 156 до 235 тысяч человек, и политика расширенного привлечения рабочей силы продолжается. Эти меры отражают попытки властей справиться с демографическими и экономическими вызовами, но вопросы качества услуг и интеграции специалистов остаются предметом общественного обсуждения.

