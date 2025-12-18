Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мигранты
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:58

Не люди, а условия: эксперт ВОЗ назвал главную причину рисков для здоровья из-за мигрантов

Мигранты могут завезти в Россию гепатит и туберкулез — эксперт ВОЗ Демин

Опасность распространения инфекционных заболеваний может возрасти на фоне миграционных потоков, если вопросы медицинского контроля остаются без должного внимания. Эксперты обращают внимание не только на сами риски, но и на условия, в которых живут и работают приезжие. Об этом сообщает "Лента.ру".

Оценка рисков для системы здравоохранения

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин заявил, что мигранты могут представлять угрозу для эпидемиологической ситуации в России. Его слова также были приведены в Telegram-канале издания. По оценке специалиста, определённые категории приезжающих способны завезти в страну опасные инфекционные заболевания.

В первую очередь речь идёт о выходцах из стран Средней Азии. По словам эксперта, среди потенциальных угроз называются гепатит и туберкулёз. Эти заболевания, как отмечается, остаются социально значимыми и требуют системного контроля со стороны органов здравоохранения.

Инфекции, передающиеся половым путём

Помимо этого, эксперт указал на риск распространения инфекций, передающихся половым путём. В их числе он назвал сифилис и ВИЧ. Подобные заболевания, по словам Демина, могут завозиться вместе с миграционными потоками и при отсутствии своевременной диагностики распространяться дальше.

Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только фактом въезда мигрантов. Существенную роль играет доступ к медицинскому обследованию, профилактике и лечению. Без этих мер риски для общественного здоровья возрастают.

Условия проживания как фактор угрозы

Отдельно Андрей Демин обратил внимание на условия проживания иностранных рабочих. По его словам, именно они во многом усугубляют эпидемиологические риски. Перенаселённое жильё, ограниченный доступ к медпомощи и низкий уровень информированности могут способствовать распространению инфекций.

"Риски усугубляются условиями проживания иностранных рабочих", — отметил эксперт ВОЗ Андрей Демин.

Таким образом, обсуждение миграционной политики в контексте здравоохранения выходит за рамки отдельных диагнозов. Речь идёт о комплексном подходе, включающем медицинский контроль, профилактику и улучшение социальных условий, что напрямую влияет на эпидемиологическую безопасность страны.

