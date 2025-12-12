Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:08

Растущая угроза: мигранты в Татарстане становятся источником опасных инфекций

Проблемы с контролем мигрантов усложняют борьбу с эпидемиями в России — Осташко

Мигранты везут в Россию опасные заболевания, и врачи выражают обеспокоенность растущей угрозой. Главный редактор канала "Политическая Россия" Руслан Осташко в своем телеграм-канале сообщил о серьезной ситуации в Татарстане, где медицинские работники открыто заявляют о проблемах, которые многие чиновники предпочитают игнорировать.

Угроза от мигрантов

Согласно информации Натальи Ивойловой из Республиканского центра по борьбе со СПИДом, среди мигрантов в Татарстане наблюдается резкий рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем. Проблема усугубляется тем, что многие мигранты находятся в регионе нелегально, не проходят медицинские обследования и не получают лечения, что ведет к распространению заболеваний среди местных жителей. Так, в прошлом году в республиканскую детскую больницу поступила 9-месячная девочка с ВИЧ, источником инфекции оказался сожитель матери, который находится в Татарстане с 2007 года и является ВИЧ-положительным. У него было несколько семей, и такие случаи, по словам врачей, не редкость.

Проблемы с контролем

Несмотря на ужесточение правил для иностранных граждан, въезжающих в Россию, в том числе мигрантов, чиновники продолжают незаконно легализовывать мигрантов, что затрудняет контроль за распространением опасных заболеваний. Минздрав предпринимает меры для улучшения ситуации, но реальная картина остается проблемной.

Осташко также напомнил слова председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, который утверждал, что мигранты привозят свои семьи в Россию, чтобы строить "крепкие семьи", однако остаются вопросы о состоянии их здоровья. Он также отметил предложение Мухаметшина обучать детей мигрантов родному языку, что, по его мнению, только усугубляет ситуацию.

