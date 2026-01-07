Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Финский президент Александр Стубб
Финский президент Александр Стубб
© Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg is licensed under CC BY 2.5 DK
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:24

Говоришь по-русски — будь готов: исследование вскрыло неприятную правду о Финляндии

Только половина мигрантов заводит друзей среди финнов — Yle

Финляндия, долгие годы воспринимавшаяся как пример социального равенства и успешной интеграции мигрантов, столкнулась с внутренним противоречием, которое все труднее игнорировать. Исследование, проведенное в регионе Северная Карелия, показало: именно русскоязычные приезжие чаще других сталкиваются с дискриминацией и социальной изоляцией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Повседневный расизм как норма

Согласно данным исследования, почти треть опрошенных иммигрантов в Финляндии хотя бы раз сталкивались с проявлениями расизма. Руководитель проекта Аура Лиски называет это "обыденным явлением" для финского общества. Однако для русскоязычных мигрантов ситуация выглядит особенно острой и системной.

Участники опроса рассказывали о словесных оскорблениях в общественных местах и уничижительных прозвищах, звучащих в ответ на русскую речь. "Рюсся" — грубое обозначение русского — фигурирует в рассказах респондентов как часть повседневного опыта. В ряде случаев люди сталкивались и с прямыми заявлениями о недоверии ко всей этнической группе, что формирует устойчивое чувство отчуждения.

Трудоустройство и языковой барьер

Проблемы, выявленные исследованием, не ограничиваются бытовыми ситуациями. Существенная часть русскоязычных мигрантов связывает сложности с поиском работы именно со своим происхождением. Многие прямо формулируют это так: "Меня не берут на работу, потому что я русский".

Аура Лиски отмечает, что в регионах вроде Северной Карелии требования к владению финским языком при трудоустройстве зачастую даже строже, чем в Хельсинки. Это создает дополнительный барьер для мигрантов и снижает их шансы на профессиональную реализацию, особенно за пределами крупных городов.

Социальная изоляция и отсутствие поддержки

Отдельное внимание в исследовании уделено процессу социальной интеграции. Только около половины иммигрантов смогли завести друзей среди коренных финнов. Особенно уязвимой группой оказались молодые женщины до 30 лет: более половины из них не имеют хобби или социальных активностей, которые могли бы помочь наладить контакты.

Дополнительной проблемой стала слабая информированность. Половина молодых женщин-иммигранток не знает, куда обращаться в случае преступления, а многие испытывают неловкость при попытке получить медицинскую помощь или социальные выплаты. Этот опыт резко контрастирует с положительной оценкой жизни со стороны мужчин пенсионного возраста, что указывает на неравномерность интеграции в зависимости от возраста и пола.

Желание уехать как сигнал региону

Исследователи также зафиксировали устойчивое стремление части мигрантов покинуть Северную Карелию. Многие респонденты заявили, что не видят своего будущего в регионе и рассматривают переезд в Хельсинки или другие крупные города, рассчитывая на лучшие карьерные возможности и более открытую среду.

Этот настрой, по мнению авторов исследования, говорит о риске утраты человеческого капитала для региона и ставит под сомнение устойчивость существующей модели интеграции.

