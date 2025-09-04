Запрет на школу для мигрантов: почему законопроект может стать бомбой замедленного действия
В Госдуме обсудили последствия законопроекта, предполагающего запрет на бесплатное обучение детей мигрантов в российских школах. По мнению депутата Евгения Фёдорова, такая инициатива может иметь крайне негативные социальные последствия.
Возможные риски
Фёдоров в беседе с "Газетой.Ru" заявил:
"Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно".
Позиция Минпросвещения
Министерство просвещения уже уведомило авторов законопроекта, что документ противоречит Конституции России.
Аргументы депутата
Фёдоров отметил, что если идея всё же будет продвигаться, то власти должны идти до конца:
"В таком случае нужно запретить всем иностранцам нахождение на российской территории и забыть о продвижении так называемого русского мира, лояльности к России".
Итог
-
Законопроект о запрете бесплатного обучения мигрантских детей вызвал критику.
-
Эксперты указывают на риск роста криминала в случае его принятия.
-
Минпросвещения считает инициативу неконституционной.
