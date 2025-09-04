Запрет на школу для мигрантов: почему законопроект может стать бомбой замедленного действия

вчера в 23:34

Пенсионерам готовят два повышения в 2026 году: чего ждать в феврале и апреле

С апреля 2026 года в России вырастут социальные пенсии, а уже в феврале будут проиндексированы страховые. Повышение коснётся миллионов пенсионеров.

вчера в 23:24

Смартфон без российских приложений можно вернуть: новое правило вступило в силу

В России смартфоны без отечественного ПО будут считаться некачественными. Эксперт объяснил, почему владельцам iPhone не стоит переживать.

02.09.2025 в 18:28

Гаджеты делают за нас всё: вот к чему ведет зависимость от цифровых помощников

Цифровые помощники упрощают жизнь, но ослабляют мозг. Почему технологии могут привести к потере памяти и как сохранить умственные способности.

29.08.2025 в 3:16

Семейная жизнь превращается в контракт: неверность начнут оценивать в рублях

В России предложили штрафовать за супружескую неверность и брошенных детей. Какую ответственность хотят ввести и на что ссылаются авторы идеи?

29.08.2025 в 3:01

Новые правила игры: как банки решают, кому дать кредит, а кому отказать

Каждый пятый получает кредит, остальные — отказ. Почему банки всё чаще не доверяют клиентам и как на это повлияла закредитованность россиян?

29.08.2025 в 0:49

Повестка в военкомат "зависла" или не открывается: почему это может сыграть вам на руку

Внесение в реестр воинского учета не обязывает идти в военкомат. Но как только придёт повестка — правила меняются. В чём разница?

29.08.2025 в 0:11

Карьера рвётся на куски: зумеры уходят в микропенсии вместо стабильной работы

Зумеры всё чаще работают циклами: несколько месяцев на износ — и длительная пауза. Почему микропенсии становятся новым стилем жизни?

28.08.2025 в 23:58

Четыре простых шага, которые спасут вашу страницу от хакеров

Что может скрываться за обычным взломом страницы в соцсетях? МВД предупреждает: последствия куда опаснее, чем кажется на первый взгляд.

