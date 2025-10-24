Болит не от усталости: как распознать мигрень, пока она не разрушила привычную жизнь

Многие люди годами страдают от повторяющихся головных болей, не подозревая, что на самом деле речь идёт не о переутомлении, а о серьёзном неврологическом заболевании — мигрени. Врач-невролог Анна Миронова рассказала, как быстро отличить мигрень от обычной головной боли и почему важно начать лечение, а не просто "глушить" боль таблетками.

"Обезболивающие при мигрени — это как тушить пожар чашкой воды. Нужны специальные препараты (триптаны) и, что еще важнее, грамотная профилактика", — отметила Миронова.

Почему нужно различать типы головной боли

Многие пациенты приходят к врачу уже после лет мучений и постоянного приёма обезболивающих. В половине случаев после короткой беседы специалист ставит диагноз "мигрень". Это заболевание часто воспринимается как обычная боль в голове, хотя оно имеет чёткие механизмы развития и требует особого подхода к лечению.

Головная боль напряжения связана с переутомлением или стрессом и обычно не мешает повседневной жизни. Мигрень же — это состояние, которое буквально "выключает" человека из привычного ритма.

Три вопроса, которые помогут распознать мигрень

Чтобы понять, с чем вы имеете дело, Анна Миронова советует ответить на три простых вопроса.

Мешает ли боль обычной активности?

При мигрени человек не может работать, разговаривать или смотреть телевизор. Хочется лечь в темноте и тишине, отгородившись от всего. Если боль заставляет вас отменять дела и брать больничный, это, скорее всего, мигрень. Есть ли тошнота или рвота?

У девяти из десяти пациентов с мигренью появляются симптомы со стороны желудка. Любые запахи или громкие звуки становятся невыносимыми. Если боль сопровождается подташниванием и светобоязнью, это важный сигнал. Усиливается ли боль от физической активности?

Даже небольшое движение — наклон, подъём по лестнице или чихание — может вызвать резкий всплеск боли. При головной боли напряжения, наоборот, движение часто помогает немного облегчить состояние.

Если вы ответили "да" хотя бы на два из трёх вопросов, вероятность того, что это мигрень, составляет около 93%.

Чем опасно самолечение

Большинство людей пытаются справиться с мигренью самостоятельно, принимая анальгетики или комбинированные обезболивающие. Однако постоянное использование таких препаратов (более 10-15 дней в месяц) может вызвать новое заболевание — абузусную головную боль. В этом случае болит уже не от мигрени, а из-за переизбытка лекарств.

"Мигрень — не приговор, а хроническое заболевание, которое сегодня успешно лечится", — подчеркнула Миронова.

Советы шаг за шагом: что делать уже сегодня

Заведите дневник головной боли.

Записывайте даты, длительность, характер боли, сопутствующие симптомы и возможные провоцирующие факторы. Эти данные помогут врачу подобрать лечение. Определите триггеры.

Наиболее частые провокаторы мигрени: красное вино, шоколад, выдержанные сыры, цитрусовые, перемены погоды, стресс, недосып или избыток сна. Действуйте при первых симптомах.

Если боль только начинается, примите назначенное врачом лекарство и постарайтесь лечь в тёмной, тихой комнате. Чем раньше купировать приступ, тем он будет слабее и короче. Не терпите боль.

Отказ от лечения приводит к тому, что приступы становятся чаще, а боль — сильнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать обезболивающие при каждом приступе.

Последствие: формирование лекарственной зависимости и абузусной боли.

Альтернатива: обратиться к неврологу и подобрать препараты-триптаны.

Ошибка: игнорировать связь боли с образом жизни.

Последствие: усиление и учащение приступов.

Альтернатива: контроль сна, стресса и питания.

Ошибка: лечить мигрень "народными средствами".

Последствие: потеря времени и хронические боли.

Альтернатива: современная медикаментозная и профилактическая терапия.

А что если мигрень уже стала постоянной?

Если головные боли повторяются чаще 15 дней в месяц, это повод немедленно обратиться к врачу. Современная неврология располагает эффективными средствами — от триптанов до профилактических препаратов, снижающих частоту приступов. Для некоторых пациентов также помогают физиотерапия, иглорефлексотерапия и изменение режима сна.

Главное — не откладывать визит к специалисту. Чем раньше начать лечение, тем выше шанс взять мигрень под контроль.

Плюсы и минусы терапии