Вы можете путать утечку спинномозговой жидкости с обычной мигренью — узнайте, как распознать симптомы

Утечку спинномозговой жидкости часто принимают за мигрень или проблемы с пазухами носа, сообщила невролог Даниэль Уилхур в интервью The Conversation.

Спинномозговая жидкость выполняет важную роль, амортизируя головной и спинной мозг, обеспечивая их питательными веществами и выводя продукты метаболизма. Когда происходит утечка, жидкость выходит через разрыв или отверстие в твердой мозговой оболочке. Это может случиться вследствие травмы или случайного прокола во время медицинских процедур, а также может произойти спонтанно, без видимой причины.

Ранее полагали, что утечки спинномозговой жидкости — редкое явление с частотой около 5 случаев на 100 тысяч человек ежегодно. Однако улучшение диагностики показало, что они случаются чаще. В зоне риска находятся люди среднего возраста, женщины и те, кто страдает от заболеваний соединительной ткани, таких как синдром Элерса-Данлоса и синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Симптомы утечки спинномозговой жидкости могут быть схожи с мигренью, инфекцией пазух носа или аллергией. Характерной особенностью является головная боль, которая ослабевает в положении лежа и усиливается в положении стоя. Боль обычно локализуется в затылке, может распространяться на шею и область между лопатками. Возможны также звон в ушах, нарушение зрения, проблемы с памятью, затуманивание сознания, головокружение и тошнота.

Для лечения рекомендуются покой, лежание на спине и увеличение потребления жидкости. Употребление нескольких чашек кофе в день может облегчить симптомы и стимулировать выработку спинномозговой жидкости.

Если консервативные методы не помогают, может потребоваться процедура эпидуральной кровяной пломбы, когда кровь пациента вводится в позвоночный канал для устранения утечки.

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