Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень
Некоторые привычные продукты способны провоцировать или усиливать мигрень. Об этом рассказал врач Фелипе Брамбилла в интервью изданию Terra.
Что лучше исключить
"На мигрень влияет множество факторов, а диета — один из самых важных", — подчеркнул специалист.
По словам Брамбиллы, людям с этой проблемой стоит отказаться от:
- шоколада,
- выдержанных сыров,
- искусственных подсластителей,
- кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина,
- колбасных изделий: ветчины, салями, колбасы.
Что поможет облегчить состояние
Некоторые продукты, напротив, могут снижать проявления мигрени:
- имбирь,
- рыба, богатая омега-3 жирными кислотами,
- тёмно-зелёные листовые овощи,
- семена и масличные культуры.
Важный совет
Кроме изменения рациона, врач напомнил: людям, страдающим мигренью, следует уделять особое внимание водному балансу и пить больше воды.
