Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень

вчера в 23:26

Худшее, что можно сделать со своим сердцем — уступить этой привычке

Кардиолог объяснила, почему для сердца не существует «безопасной дозы» сигарет: даже одна в день повышает риск инфаркта и ишемической болезни.

вчера в 23:12

Производители играют на женских комплексах: зачем на самом деле продают мыло с куркумой

Мыло с куркумой стало популярным, но врачи предупреждают об опасностях для кожи. Узнайте, как избежать ожогов и воспалений в интимной области.

вчера в 22:51

Когда комар становится опаснее самолёта: редкий случай заражения через безобидный укус

В Нью-Джерси зафиксирован первый за 30 лет случай местной малярии. Как это произошло и почему риск заражения остаётся крайне низким?

вчера в 22:21

Мужской живот превращается в таймер: почему "яблочко" сокращает жизнь

Эндокринолог предупредил: мужской «живот-яблочко» — это не безобидный дефект, а опасный запас висцерального жира, который может сократить жизнь.

вчера в 22:21

Год до векового юбилея: 99-летняя женщина погибла из-за чашки чая

99-летняя британка умерла после ожога кипятком в доме престарелых, всего за год до своего столетия. Инцидент признан несчастным случаем.

вчера в 22:21

На корте — чемпионка, дома — борьба с собой: великая теннисистка открыла правду о своей депрессии

Наоми Осака впервые призналась, что пережила послеродовую депрессию. Как рождение дочери изменило её жизнь и заставило вернуться в большой спорт?

вчера в 22:11

Удар молнии парализовал женщину на кухне: что нужно знать каждому

Женщина из Кентукки получила тяжёлую травму, прикоснувшись к микроволновке в момент удара молнии в её дом. Врачи предупреждают о рисках для жизни.

вчера в 22:08

Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: как она помогает вашему организму быть здоровым

Апельсиновая кожура полна витаминов и минералов! Узнайте, как этот недооцененный продукт может улучшить ваше здоровье и пищеварение.

