Усталость
Усталость
© freepik.com by yanalya is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:16

Виновник головной боли на вашей тарелке: что усиливает мигрень

Специалист посоветовал включать в рацион рыбу и имбирь для облегчения мигрени

Некоторые привычные продукты способны провоцировать или усиливать мигрень. Об этом рассказал врач Фелипе Брамбилла в интервью изданию Terra.

Что лучше исключить

"На мигрень влияет множество факторов, а диета — один из самых важных", — подчеркнул специалист.

По словам Брамбиллы, людям с этой проблемой стоит отказаться от:

  • шоколада,
  • выдержанных сыров,
  • искусственных подсластителей,
  • кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина,
  • колбасных изделий: ветчины, салями, колбасы.

Что поможет облегчить состояние
Некоторые продукты, напротив, могут снижать проявления мигрени:

  • имбирь,
  • рыба, богатая омега-3 жирными кислотами,
  • тёмно-зелёные листовые овощи,
  • семена и масличные культуры.

Важный совет
Кроме изменения рациона, врач напомнил: людям, страдающим мигренью, следует уделять особое внимание водному балансу и пить больше воды.

